Mega Live “Tự hào hàng Việt”: Sự kiện đột phá hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Sự kiện là một phần quan trọng của Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh thành năm 2024, với sự tham gia của 2.000 doanh nghiệp và 700 gian hàng đến từ 45 tỉnh thành trên cả nước.

Đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng Việt

Sự kiện tổ chức từ ngày 26 đến 29-9 tại Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ. Với hơn 120 sản phẩm OCOP được livestream bán hàng, Mega Live đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trực tuyến, đồng hành cùng các KOLs nổi tiếng và chiến dịch "Siêu LIVE hàng Việt" trên nền tảng TikTok do Melive Network, House of Deera, và MVOT X phối hợp thực hiện.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại do Sở Công Thương TP.HCM khởi xướng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ thể OCOP (One Commune One Product), tiếp cận với công nghệ và nền tảng thương mại điện tử hiện đại. Thông qua việc livestream bán hàng trên nền tảng TikTok, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu hơn 120 sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng cả nước.

Điểm nhấn sự kiện

Tại sự kiện, Sở Công Thương TP HCM cùng TikTok Việt Nam và các đối tác MVOT X, Me.Live, và House of Deera thực hiện livestream bán hàng hơn 120 SKU sản phẩm OCOP, đạt doanh thu từ 25-30 tỷ VND GMV.

Đặc biệt, nghệ sĩ Cát Tường, Creator trực thuộc MCN MVOT X, đã nhận biểu trưng của chương trình, thể hiện sự kết nối giữa văn hóa giải trí và thương mại trong việc quảng bá hàng Việt.

Hướng tới tương lai bền vững

Bà Tammy Trần, CEO của MVOT X, chia sẻ sự kiện này không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh, thể hiện sự kết nối bền vững giữa nhà sản xuất- nhà phân phối và người tiêu dùng, qua có góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Bà bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện Mega Live "Tự Hào Hàng Việt" đã tiếp tục tạo nên bước đột phá trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thương mại điện tử, nắm bắt trào lưu kinh doanh đang hot nhất hiện nay.