NTK Quỳnh Paris làm Trưởng ban giám khảo Miss Glam Business 2024

NTK Quỳnh Paris (Áo dài hồng đứng giữa) nhận Giải thưởng vinh danh World CEO tại Summit Awards 2023 tại Hàn Quốc.





Với thông điệp, người phụ nữ mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng tâm hồn cũng có những lúc cần được yếu mềm từ biểu tượng của Bông hồng xanh.



Miss Glam Business 2024, được xem là một đấu trường sắc đẹp rất ý nghĩa và có sự khác biệt, đầy tính nhân văn, trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay.

Miss Glam Business là một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và sự thành đạt của nữ doanh nhân. Đây là một sân chơi đa chiều và độc đáo.

Lấy biểu tượng là Bông hồng xanh, sức mạnh và độc đáo, Miss Glam Business nhấn mạnh sự tự tin, năng động và tài năng của phụ nữ.

Bên cạnh đó còn nhằm mục đích tôn vinh và nâng cao vị thế của phụ nữ trong kinh doanh và xã hội, cuộc thi tập trung vào việc khám phá và vinh danh những cá nhân phụ nữ kiên cường, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Với ý nghĩa và tiêu chí hiện đại, Ban Tổ chức đã quyến định mời nữ thiết kế tài năng "cầm cân nẫy mực" để lựa chọn danh vị xứng đáng cho cuộc thi.

Bà Sally Nguyễn - Trưởng BTC Miss Glam Business 2024.





Theo bà Sally Nguyễn, (Trưởng BTC Miss Glam Business), NTK Quỳnh Paris là đại sứ văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, công nghệ, đô thị, hội nghị văn hóa hội tụ các ngành nghề (Viết tắt là CICONE) và là đại sứ "Hành trình xanh"…

Ngoài ra, chị còn là nhà thiết kế tiên phong tại tuần lễ thời trang "Trends Wash" Asmospher Paris, top 5 thời trang cao cấp châu Á, top 10 The Best Design, nhà thiết kế thời trang tại Mỹ -World's Best Fashion Designer tại Korea.

NTK thời trang quốc tế hiếm hoi thành công cả 2 lĩnh vực thời trang ứng dụng đời thường lẫn sân khấu nghệ thuật, top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương.

Chính hình ảnh uy tín và sức ảnh hưởng của nữ thiết kế tài hoa là năng lượng lan tỏa thông điệp của Miss Glam Business 2024.

NTK Quỳnh Paris đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo Miss Glam Business 2024.

"Chúng tôi tin tưởng vào tài năng, tầm ảnh hưởng của NTK quốc tế Quỳnh Paris sẽ góp phần cho thành công của cuộc thi, để quyết định gửi lời mời chị nhận lời tham gia vai trò quan trọng này" - CEO điều hành cuộc thi nói.