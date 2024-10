Tự hào nhiều món Việt lọt top ngon nhất thế giới

Trang ẩm thực Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 Best Cuisines in the World, 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới, nhằm vinh danh đồ ăn toàn cầu và góp phần gợi ý du khách cho các chuyến đi khám phá ẩm thực năm sau.

Việt Nam đứng thứ 22 trong danh sách với số điểm trung bình 4,44/5 với các món ăn hàng đầu được nhắc như phở bò, bún chả, quẩy, bánh hỏi, nem rán, bánh xèo, bún bò huế, bò kho.

Taste Atlas được thành lập vào năm 2015 và kết nối với khoảng 9.000 nhà hàng, địa phương. Trang ẩm thực giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả qua hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Taste Atlas cũng có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.

8 nền ẩm thực châu Á khác xếp vị trí cao hơn Việt Nam là: Nhật Bản (2), Trung Quốc (5), Indonesia (6), Ấn Độ (11), Thổ Nhĩ Kỳ (15), Thái Lan (17), Hàn Quốc (18), Serbia (20).

Top 50 nền ẩm thực ngon nhất thế giới 2023. Ảnh:Taste Atlas

100 Best Cuisines in the World là bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Taste Atlas Awards, dựa trên sự bình chọn và chấm điểm của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách khắp thế giới.



Bốn món Việt lọt top món ăn ngon nhất thế giới có chứa gừng



Danh sách được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng công bố ngày 17/9. Xếp ở vị trí thứ 12, phở gà được giới thiệu là "một trong những món ăn truyền thống của Việt Nam".

Phở gà. Ảnh: Buffet Sedon

Nước dùng của phở gà thường có vị thanh và trong hơn so với nước dùng phở bò. Các thành phần khác được sử dụng để làm nên món ăn này còn có gừng, nước mắm, hành tím, hành lá, rau mùi, lá chanh và bánh phở.

Nhiều người cho rằng món phở này xuất hiện vào khoảng vào những năm 1930, khi nguồn cung cấp thịt bò ở miền Bắc Việt Nam còn hạn chế.

Xếp ở vị trí thứ 23, bánh trôi nước (chè trôi nước) gây ấn tượng với thực khách bởi hương vị ngọt ngào, thơm nồng của phần chè nấu bằng đường thốt nốt và gừng. Tô điểm thêm cho món ăn là những viên bánh trôi mềm dẻo với nhân đậu xanh nhuyễn mịn.

Bánh trôi nước. Ảnh: Cookpad

Phở trộn với phần thịt được ướp cùng muối, gừng, hạt tiêu, tỏi, nước cốt chanh,... đứng thứ 25 trong danh sách của Taste Atlas.

Món gà luộc, được xếp ở vị trí thứ 38. Theo chuyên trang ẩm thực nổi tiếng, đây là món ăn không thể thiếu ở miền Bắc Việt Nam trong dịp tết Nguyên đán.

Cà ri gà và gà kho sả ớt lọt top 100 món ăn từ thịt gà ngon nhất thế giới

Cà ri gà và gà kho sả ớt là hai món ăn Việt Nam, vừa lọt vào danh sách 100 món ăn từ thịt gà ngon nhất thế giới do trang ẩm thực Taste Atlas bình chọn. Gà kho sả ớt - Ảnh: Taste Atlas Tính đến ngày 30-8, danh sách "100 món gà ngon nhất thế giới" của Taste Atlas nhận 13.029 đánh giá, trong đó có 9.673 đánh giá được hệ thống công nhận là hợp lệ. Gà kho sả ớt và cà ri gà đứng vị trí thứ 80 và 89 trong bảng xếp hạng này. Được chấm 4,1/5 sao, gà kho sả ớt đứng vị trí thứ 80 trong danh sách. Gà kho sả ớt là món ăn dễ chế biến, dễ ăn và thường xuất hiện trong mâm cơm của người Việt. Trang Taste Atlas giới thiệu đây là món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Gà kho sả ớt có sự kết hợp của thịt gà, sả, ớt cay, hành tím, tỏi, đường, muối, dầu, nghệ và nước mắm. Đầu tiên, các miếng gà được ướp với sả, nghệ, muối, đường, tỏi, hành tím và nước mắm, sau đó xào sơ cho thịt săn lại và kho với lửa vừa đến khi thịt đủ mềm. Món ăn thường ăn kèm với cơm nóng. Nếu muốn gà có hương vị béo và ngọt, người nấu có thể thêm nước cốt dừa vào nồi để kho. Với cà ri gà, món ăn được chấm 4/5 sao và xếp vị trí thứ 89 trong danh sách. Cà ri là món ăn ngon, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo Taste Atlas, cà ri gà được người Việt biến tấu từ món cà ri Ấn Độ. Bà Andrea Nguyễn, chuyên gia về ẩm thực Đông Á và Đông Nam Á, viết trên Simply Recipes, trang blog nấu ăn tại nhà với hơn 3.000 công thức nấu ăn, thu hút hơn 15 triệu độc giả mỗi tháng trên thế giới: "Điều thú vị là người Việt thích cà ri có hỗn hợp gia vị theo phong cách Ấn Độ".

Chạo tôm, chả giò lọt top 100 món khai vị ngon nhất thế giới

Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas vừa công bố 100 món khai vị ngon nhất thế giới. Chạo tôm và chả giò của Việt Nam cũng được gọi tên trong danh sách này. Chạo tôm Món chạo tôm của Huế đứng hạng 27 trong danh sách 100 món khai vị ngon nhất thế giới với đánh giá 4.5/5 sao. Theo chuyên trang ẩm thực Taste Atlas, chạo tôm là một món ăn truyền thống Việt Nam với phần tôm băm nhuyễn được quấn quanh một cây mía đường. Chạo tôm xếp ở vị trí 27 trong danh sách với đánh giá 4.5/5 sao. Trước đây, chạo tôm thường góp mặt trong những bữa ăn sang trọng ở cung đình Huế. Nhưng ngày nay, món ăn đã trở nên quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. Chạo tôm có nhiều phiên bản để phù hợp từng vùng miền, khẩu vị. Món ăn có thể được thưởng thức nguyên vẹn, nhưng tôm cũng có thể được lấy ra khỏi cây mía đường, gói trong rau diếp và sau đó chấm với nước chấm. Ngoài nước chấm, chạo tôm thường được ăn kèm với rau sống và bánh hỏi. Chả giò Món chả giò xếp hạng 78 trong danh sách 100 món khai vị ngon nhất thế giới với đánh giá 4.3/5 sao. Món này, ở miền Nam gọi là chả giò, miền Bắc gọi là nem rán, miền Trung gọi là ram, cả ba tên đều được dùng để chỉ cùng một món ăn. Điểm đặc biệt của món ăn này là nhân thịt heo và tôm, được cuốn trong lớp bánh tráng mỏng. Các nguyên liệu làm nhân bao gồm các loại rau như cà rốt, bắp cải hoặc nấm, miến, và giá đỗ. Ngoài thịt heo và tôm xay, các loại nhân khác cũng có thể được sử dụng như thịt cua hoặc đậu phụ.

Cơm tấm, bánh bèo, bánh tét lọt tóp món ăn từ gạo ngon nhất thế giới Cơm tấm, cơm tấm sườn, bánh bèo và bánh tét là bốn món ăn Việt Nam vừa được Taste Atlas vinh danh trong top 100 món ăn từ gạo ngon nhất thế giới. Cơm tấm xếp ở vị trí số 11 trong top 100 món ăn từ gạo ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố ngày 15-8. Theo đó, cơm tấm được xếp ở vị trí thứ 11, với 4,5/5 sao. Chuyên trang mô tả món ăn được nấu bằng gạo tấm vỡ đặc trưng, có thức ăn kèm là trứng chiên, bì, sườn heo nướng hoặc chả. Một phiên bản khác của cơm tấm là cơm tấm sườn, ghi danh ở vị trí 63 với 4,3/5 sao. Món ăn nhận đánh giá cao ở phần thịt sườn được tẩm ướp gia vị và nướng khéo léo. Còn lại thành phần khác như hạt gạo, nước mắm giống với cơm tấm. Trong khi đó, bánh bèo xếp ở vị trí 99, với 4,1/5 sao. Đặc điểm món ăn là từng phần bánh bèo dẹt, hình tròn được làm từ bột gạo, có nhân là tôm hoặc thịt heo. Món ăn này bắt vị hơn khi có thêm đậu phộng, hành phi. Bánh bèo và bánh tét xếp ở vị trí thứ 99, 100 trong danh sách bình chọn. Món ăn Việt Nam cuối cùng lọt top 100 món ăn từ gạo ngon nhất thế giới là bánh tét, xếp vị trí 100, với 4,1/5 sao. Đây là món ăn đặc sản của người dân miền Tây Nam bộ, có cách chế biến công phu từ khâu chọn nguyên liệu cho đến chế biến thành phẩm. Đặc biệt, mọi người có thể chọn lựa nhân ngọt hoặc mặn, phù hợp cả người ăn chay. Đứng đầu danh sách bình chọn lần này là sushi, một món ăn truyền thống Nhật Bản với phần cơm được nắn khéo léo, mặt trên là các loại thịt cá tươi sống kiểu sashimi.

Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn từ gạo ngon nhất thế giới. Ngoài cơm tấm, còn có bánh bèo, bánh tét. Bánh bèo Món ăn dân dã này đạt 4.1/5 sao. Món ăn xứ Huế này từ lâu đã gắn liền với hình ảnh các cô, các bà đẩy xe đi vòng quanh hoặc ngồi đâu đó tại một góc đường. Món bánh bèo được yêu thích với vết lõm ở giữa đựng đồ ăn - Ảnh chụp lại từ YouTube Bánh tét Cùng điểm 4.1/5 sao so với bánh bèo, món bánh tét Việt Nam xếp hạng cuối cùng trong danh sách. Bánh tét Loại bánh nếp này là một đặc sản truyền thống của miền Nam Việt Nam. Một điểm khiến những người ăn nước ngoài yêu thích chính là lá chuối mang lại mùi thơm và hương vị độc đáo cho bánh. Bánh tét dường như không thể thiếu trong một số lễ hội đặc biệt của người Việt Nam.

Canh chua cá, lẩu cá linh bông điên điển là những món ăn từ cá nổi tiếng tại Việt Nam được thực khách quốc tế chấm điểm cao, theo Taste Atlas.

Ngày 15/7, Taste Atlas công bố danh sách 57 món ngon nhất làm từ cá trên thế giới, canh chua cá của Việt Nam đứng thứ 8. Canh chua ngọt xếp thứ 19 và lẩu cá linh điên điển xếp thứ 53. Canh chua cá là món ăn đặc trưng của người Việt, vị chua, cay, ngọt. Món ăn kết hợp từ các loại nguyên liệu như me, dứa, cà chua, giá đỗ và các loại rau cùng cá da trơn, lóc hoặc cá hồi. Canh chua cá thường nêm với rau ngò gai (mùi tàu), om (ngổ) và ăn với cơm. Món ăn được chấm 4,3 trên 5 sao. Canh chua cá kiểu Nam Bộ. Ảnh: Bùi Thủy Canh chua ngọt là một phiên bản khác của canh chua cá, được thực khách quốc tế chấm 3,8 trên 5 sao, được giới thiệu là "món canh phổ biến của người Việt" tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Món ăn có vị chua, ngọt, mặn. Nguyên liệu gồm cá lóc, cá trê, cá basa, lươn hoặc tôm, cà chua, đậu bắp, dứa, me, giá đỗ và các lại rau thơm ăn kèm bún hoặc cơm. Món ăn được đánh giá cao nhờ "có giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe và thời gian nấu ngắn" và trở thành "món ăn tinh túy của người Việt" dưới mắt du khách quốc tế.

Đứng ở vị trí thứ 53 là lẩu cá nấu cùng bông điên điển. Dù chưa được công bố điểm đạt được (các món ăn sau top 35 không công bố số sao đạt được), món ăn vẫn được nhiều thực khách khen ngợi vì độ thơm, ngon. Là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp mùa nước nổi, lẩu làm từ cá linh, loài cá nước ngọt địa phương và hoa điên điển. Hoa điên điển thường được chần qua để giữ độ giòn cũng như vị bùi, ngậy. Nước dùng gồm nước dừa, me non ăn cùng hoa súng, kèo nèo, nước luộc thịt.

Mới đây, hai món ăn truyền thống của người Việt là bò kho và bún bò Huế đã lọt vào danh sách 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới.

Theo đó, Tạp chí ẩm thực quốc tế Taste Atlas đưa ba món ăn này vào trong danh sách dựa trên đánh giá của thực khách, ý kiến chuyên gia và hơn 26.000 xếp hạng (tính đến ngày 15-5). Ngoài ra, tạp chí cũng gợi ý những quán ăn bán các món này tại Việt Nam mà du khách nên ghé thưởng thức.

Bò kho xếp ở vị trí thứ 23. Taste Atlas mô tả, món ăn này ở miền Bắc còn gọi là bò sốt vang. Đây là món ăn sáng ưa thích của nhiều thực khách, dùng kèm bánh mì, mì trứng, mì gói và rau thơm. Thành phần món ăn gồm thịt bò (nạm, bắp, thăn), cà rốt, khoai tây. Nước dùng hầm từ nước dừa, thịt bò và nước có màu đỏ từ dầu điều. Xếp hạng 50 trong danh sách bình chọn là bún bò Huế, món ăn truyền thống của người dân miền Trung. Ngày nay, bún bò Huế được bán rộng rãi khắp các tỉnh, thành và cả nhà hàng của người Việt ở nước ngoài.

Bánh bột lọc là đại diện duy nhất của Việt Nam được CNN vinh danh trong top 35 các món ăn có vỏ bột nhồi nhân ngon nhất thế giới. Bánh bột lọc được giới thiệu có lớp vỏ bọc bên ngoài làm từ bột năng và phần nhân tôm, thịt rim bên trong. Khi hấp chín, lớp bột trong, mềm, dai, có thể nhìn rõ được nhân bên trong và chấm cùng nước mắm. Bánh thường được gói trong lá dong hoặc lá chuối, mùi thơm của lá tạo hương vị cho bánh sau khi hấp lên. Bánh bột lọc được cho là có nguồn gốc từ Huế và dần phổ biến ở ba miền. Khác biệt chính trong món bánh bột lọc ba miền là bột, miền Trung dùng bột sắn (mì) chủ yếu còn miền Nam và Bắc dùng bột năng. Ảnh: 8Creative.vn/Moment RF



Bánh mì Việt Nam được vinh danh "ngon nhất thế giới"

Bánh mì Việt Nam được đánh giá cao nhất với 4,6/5 sao trong 100 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), do chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố ngày 15/3. Một món bánh mì kẹp chà bông và không thể thiếu pate. Ảnh: Bích Phương Chuyên trang ẩm thực giới thiệu bánh mì Việt Nam có cách phát âm là "bun mee", kế thừa di sản ẩm thực của Pháp và Trung Quốc. Qua thời gian, bánh mì được người địa phương biến tấu và sáng tạo, nay trở thành món đặc trưng của người Việt. Bánh mì Việt Nam từ lâu đã được thừa nhận ngon trên khắp thế giới. Ngày 24/3/2011, thuật ngữ "banh mi" đã được công nhận trong Từ điển tiếng Anh Oxford kèm theo ghi chú "Là loại sandwich của Việt Nam".

Taste Atlas miêu tả món bánh này có phần vỏ gần giống bánh baguette của Pháp. Bánh mì Việt Nam có đặc trưng là phần vỏ giòn, mỏng, ruột mềm và xốp. Trong khi đó, baguette của Pháp giòn, cứng và dai. Công thức bánh mì khi du nhập vào Việt Nam đã có sự thay đổi để phù hợp người bản địa.

Phần nhân kẹp bên trong mới làm nên hương vị riêng của chiếc bánh mì Việt. Phần nhân bánh thường có thịt, pate, rau thơm, rau củ muối chua và ớt xanh thái sợi. Mỗi vùng miền lại có cách biến tấu phần nhân khác nhau. Hai phiên bản bánh mì khác của Việt Nam cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này của Taste Atlas gồm bánh mì thịt đứng thứ 9 với 4,4/5 sao và bánh mì heo quay, xếp hạng 29 với 4,3/5 sao. Bánh mì thịt là món ăn nhiều khách du lịch nước ngoài biết đến khi tới Việt Nam. Chuyên trang ẩm thực gợi ý du khách có thể mua bánh mì thịt và bánh mì heo quay ở bất kỳ nơi nào từ quầy bán rong đến những tiệm bánh lớn ở các thành phố du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, bánh mì heo quay phổ biến ở TP HCM hơn cả. Bánh mì có thể dùng cho mọi bữa ăn trong ngày.

Trong top 5 món bánh mì kẹp, đứng sau bánh mì Việt là món tombik döner hay còn gọi là gobit kebab, bánh mì kẹp thịt nướng đặc sản Thổ Nhĩ Kỳ. Đứng thứ 3 là món shawarma của Ấn Độ. Vị trí thứ 4 là món tortas của Mexico. Xếp thứ 5 là món món bánh mì kẹp tôm hùm Maine của Mỹ. Bánh mì Việt từng được Taste Atlas vinh danh nhiều lần. Tháng 2/2023, chuyên trang ẩm thực công bố 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì Việt đứng thứ 6.

Thêm 4 món ngon Huế được Taste Atlas gọi tên Bún thịt nướng là đặc sản địa phương Huế. Chính nước xốt chấm sánh, thơm hương đậu đã làm bún thịt nướng Huế khác biệt. Bánh bèo truyền thống được phục vụ trong bát sứ với thìa tre. Theo Taste Atlas, một số người đã ví bánh bèo Huế như bánh tapas, chiếc bánh được xem là tinh túy ẩm thực của Tây Ban Nha. Bánh khoái là món bánh truyền thống Huế, ăn kèm với nước chấm làm từ vừng, bơ đậu phộng, đậu phộng và gan heo. Vì bánh khoái rất béo nên thường được ăn khi trời lạnh. Nem lụi thường ăn kèm với rau thơm, bánh tráng, bánh phồng. Nước chấm là nước xốt mè đậu phộng chua ngọt. Sau khi Huế lọt top những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023 - Best Food Cities in the World, đến lượt cơm hến và mè xửng được xác lập kỷ lục châu Á năm 2023 - 2024. Cơm hến được xác lập kỷ lục châu Á năm 2023 - 2024.



Cà phê sữa đá của Việt Nam được các chuyên gia ẩm thực đánh giá 4,6/5 sao, tương đương với Ristretto của Italy. Điểm số dựa trên lượt bình chọn của số người đã uống, muốn thử, sẽ thêm vào danh sách thưởng thức khi có dịp. "Đây là thức uống kết hợp giữa cà phê đen được pha bằng phin, sữa đặc và đá. Nó còn có một phiên bản khác, chỉ gồm cà phê và đá (cà phê đá)", Taste Atlas viết. TasteAtlas cũng cho biết loại đồ uống này thường được phục vụ trong những chiếc cốc cao. Sau khi dùng thử cà phê Việt Nam, nhiều nhà nhập khẩu của Algeria cho biết sẽ đến Việt Nam gặp gỡ đối tác ngay sau tháng Ramadan (khoảng giữa tháng 4/2024). Trong tháng 1/2024, tại các địa phương là "thủ phủ" của cà phê, loại nông sản này đang được thu mua với giá trong khoảng 78.200-79.400 đồng/kg và được dự báo có khả năng sớm vượt mức 90.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 77.993 đồng/kg, tăng 81,92% so với cùng kỳ năm 2023. Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 77.400 đồng/kg, tăng 82,81% so với cùng kỳ năm trước. Tại Đắk Nông, giao dịch quanh mức giá là 79.000 đồng/kg.