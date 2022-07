Ca sĩ Rihanna: nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất Mỹ

Ngày 4/7, tạp chí Forbes công bố danh sách những tỷ phú dưới 40 tuổi. Với 1,4 tỷ USD, Rihanna đứng hạng 21. Rihanna sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD - giảm 300 triệu USD so với thời điểm được công bố là tỷ phú hồi tháng 8/2021. Dẫu vậy, cô vẫn là một trong những phụ nữ giàu nhất. Ngôi sao gốc Barbados xếp thứ 1.729 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022. Ở lĩnh vực giải trí, cô thua Oprah Winfrey (2,6 tỷ USD).



Khối tài sản của cô chủ yếu đến từ sự nghiệp ca hát và kinh doanh thời trang, sản phẩm làm đẹp. Giọng ca gốc Barbados hiện sở hữu ba công ty Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty. Tỷ phú trẻ tuổi tiếp theo trong danh sách của Forbes là Kim Kardashian, 41 tuổi, người có tài sản ròng 1,8 tỷ USD.

Năm 2012, Rihanna bắt đầu quỹ từ thiện Clara Lionel Foundation (CLF), nhằm mục đích "hỗ trợ và tài trợ cho các sáng kiến giáo dục đột phá và khả năng chống chịu với khí hậu". Chỉ sau năm đầu thành lập, ca sĩ đã quyên góp được 60 triệu USD cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua doanh số bán hàng từ dòng son môi cô hợp tác với MAC Cosmetics. Hồi tháng 1, CLF đã kết hợp với sáng kiến #SmartSmall của Jack Dorsey - người đồng sáng lập Twitter - để quyên góp tổng cộng 15 triệu USD cho 18 nhóm công lý khí hậu khác nhau.

Rihanna sinh năm 1988 ở Barbados, là siêu sao nhạc RnB với hàng loạt bản hit đứng đầu bảng xếp hạng như Umbrella, Only Girl (In the World), Work... Cô đồng thời là một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, thắng 9 giải Grammy, 13 giải Âm nhạc Mỹ và 12 giải Âm nhạc Billboard.

Nhưng kể từ Anti (2016), Rihanna không ra bất kỳ album nào và hoàn toàn vắng bóng trên bản đồ âm nhạc. Cô chuyển sang kinh doanh, xây dựng đế chế thời trang và làm đẹp.