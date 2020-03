Kim Hye Soo - sự nghiệp lừng lẫy, đời tư sóng gió

Nữ hoàng màn ảnh Kim Hye Soo đang gây chú ý khi trở lại đường đua truyền hình sau 4 năm vắng bóng với bộ phim Hyena. Từ lúc bước chân vào làng giải trí cách đây hơn 30 năm cho đến hiện tại, tên tuổi cô chưa một lần mất đi sức hút.

Minh tinh 50 tuổi được ca ngợi là “biểu tượng gợi cảm”, “biểu tượng sexy”… Thế nhưng, cuộc đời phía sau màn ảnh của Kim Hye Soo không được vẹn tròn và thăng hoa như sự nghiệp của cô.

Những ngày đầu khởi nghiệp

Năm 16 tuổi, Kim Hye Soo chính thức dấn thân vào nghiệp diễn thông qua vai diễn Na Young trong phim điện ảnh Ggambo. Na Young là cô gái rắc rối, bất trị, giỏi võ và luôn muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Vai diễn giúp mỹ nhân 50 tuổi dành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc đầu tiên trong đời tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 23.



Thuở mới vào nghề, Kim Hye Soo khiến hàng nghìn khán giả say mê vì vẻ đẹp thuần khiết.

Hai năm sau, cái tên Kim Hye Soo phủ sóng rộng rãi khắp Hàn Quốc khi khoe giọng hát đẹp và nhan sắc thanh khiết trong một cuộc thi hát trên truyền hình. Ca khúc cô hát gây sốt. Còn vẻ đẹp ngọt ngào và trong trẻo của nữ diễn viên lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim.





Cùng năm, Kim Hye Soo đảm nhận vai chính Sun Shim Yi trong phim truyền hình cùng tên. Ngay sau đó, cô “ẵm” giải Nữ diễn viên mới xuất sắc đầu tiên ở mảng truyền hình, do đài KBS vinh danh. Lối diễn tinh tế, sự nhập tâm cùng loạt giải thưởng đầu tiên mở ra cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp thực sự cho ngôi sao sinh năm 1970.

5 lần đoạt giải Ảnh hậu

Minh tinh họ Kim đang nắm giữ thành tích đáng nể mà hiếm sao nữ nào đạt được, đó là 5 lần lên ngôi Ảnh hậu tại 3 giải thưởng danh giá nhất gồm Rồng xanh, Baeksang và Chuông vàng. Cô chỉ đứng sau minh tinh Jeon Do Yeon (8 lần) và ngang hàng với Son Ye Jin (5 lần).



Năm 1993, vào vai chính Park Young Shin ở bộ phim điện ảnh First Love, Kim Hye Soo nhận được vô số lời khen có cánh của giới phê bình. Nhờ tác phẩm trên, cô nhận được hai đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Chuông vàng lần thứ 32 và giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh lần thứ 14. Kết quả, Kim Hye Soo thắng thuyết phục ở Rồng xanh, lên ngôi Ảnh hậu ở tuổi 23, sau 7 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Hiếm sao nữ nào trong showbiz Hàn có 5 lần lên ngôi Ảnh hậu như Kim Hye Soo. Chỉ 2 năm sau, mỹ nhân họ Kim tái lập thành tích lên ngôi Ảnh hậu ở giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh lần thứ 16. Đó là “trái ngọt” cho màn thể hiện đầy cảm xúc trong bộ phim Dr.Bong.





Bước sang những năm 2000, Kim Hye Soo bắt đầu thay đổi hình ảnh và thử thách bản thân với nhiều dạng vai khác nhau. Nếu như ở thập kỷ trước, cô thường gắn bó với kiểu vai nhu mì, hay khóc và yếu đuối thì ở thập kỷ mới, nữ diễn viên không còn ngoan hiền.

Kim Hye Soo nổi loạn, từ vẻ ngoài gợi cảm cho đến cách chọn vai táo bạo. Sự lột xác đó giúp hình ảnh, tên tuổi của mỹ nhân 50 tuổi luôn mới mẻ và thú vị trong mắt công chúng, dù ngày càng có nhiều bóng hồng xinh đẹp xuất hiện trên màn ảnh.

Kim Hye Soo luôn giữ được sức nóng cho tên tuổi của mình nhờ thực lực diễn xuất và vẻ gợi cảm bao năm không đổi. Sự nghiệp của Kim Hye Soo ngày càng thăng hoa. Trong vòng một thập kỷ từ năm 2000 đến 2010, “chị đại” có thêm 3 lần lên ngôi Ảnh hậu. Với thành công của Hypnotized, nữ diễn viên liên tiếp thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc ở giải Chuông vàng lần thứ 42 và giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 41.





Hai năm sau, danh xưng Ảnh hậu một lần nữa đến tay Kim Hye Soo tại giải thưởng Rồng xanh lần thứ 27, nhờ vai diễn Madam Jeong ở Tazza: The High Rollers… Ngoài 5 lần “ẵm” giải cao nhất ở 3 giải thưởng danh giá, cô còn “bỏ túi” hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác.

Đó là những mốc son đáng nhớ ở mảng điện ảnh của Kim Hye Soo. Ở mảng truyền hình, cô cũng tạo dựng chỗ đứng vững chắc thông qua loạt phim gây bão toàn châu Á như Did We Really Love?, Jang Hee Bin, Style… Did We Really Love? là dấu ấn khó quên trong cuộc đời diễn xuất của mỹ nhân 50 tuổi.

Kim Hye Soo thủ vai cô giáo Shin Hyung - người "đánh cắp" trái tim Kang Jae Ho (Bae Yong Joon đóng) bằng sự nhẹ nhàng, mong manh và nữ tính. Cuộc tình của họ trải qua nhiều thử thách, hạnh phúc và nước mắt đan xen nhưng vẫn bị chia lìa bởi cái chết của chàng trai.