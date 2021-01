4 cặp vợ chồng sao châu Á đang sở hữu "hạnh phúc vàng"

Lee Hyori và Lee Sang Soon được xem là cặp đôi "lạ". Lạ từ sự chênh lệch nhan sắc, độ nổi tiếng cho đến cả tính cách. Nếu như "nữ hoàng quyến rũ" Lee Hyori nhỉnh hơn mọi mặt so với chồng - nhạc sĩ Lee Sang Soon - nên mới đầu khi cả hai kết hôn đã vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận.

Sự hài hước và tình yêu dành cho vợ của "chàng nhạc sĩ xấu trai" Lee Sang Soo thông qua những cử chỉ dễ thương trong chương trình truyền hình thực tế Hyori’s Homestay khiến công chúng quay ngoắt 180 độ. Từ "ném đá", mọi người dần yêu mến và trở thành người hâm mộ của anh lúc nào không hay.

Khác với những cặp đôi khác, Lee Hyori và Lee Sang Soon hiếm khi dành cho nhau những lời ngọt ngào, ngược lại, họ còn thẳng thừng trêu ghẹo đối phương, tiết lộ tật xấu của nhau. Đây cũng chính là điểm giúp cả hai khác biệt và có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng, dẫu bộ đôi không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ.

Cuộc sống bình dị của cặp đôi tại đảo Jeju

Nhờ sự hỗ trợ của chồng trong việc quán xuyến gia đình, năm 2020, Lee Hyori tái xuất làng giải trí qua chương trình How do you play, với tư cách là thành viên của hai nhóm nhạc "hiện tượng" SSAK3 và Refund Sisters. Tối 29/12 vừa qua, nữ ca sĩ còn vinh dự đoạt giải Best Couple cùng đàn anh thân thiết, MC Yoo Jae Suk.

Gummy - Jo Jung Suk

Nam diễn viên Jo Jung Suk không chỉ được khán giả yêu mến nhờ tài năng diễn xuất đỉnh cao, hơn thế anh còn là người chồng, người cha tuyệt vời trong mắt chị em phụ nữ.

Năm 2018, Jo Jung Suk kết hôn với nữ ca sĩ Gummy sau 5 năm hẹn hò. Theo nam diễn viên, hai vợ chồng đồng điệu về tính cách, suy nghĩ và có chung niềm đam mê âm nhạc nên trước nay chưa từng có xung đột.

Cặp đôi Gummy - Jo Jung Suk hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ trong năm 2020

Từ lúc công khai quen nhau cho đến khi kết hôn, bộ đôi luôn chăm chỉ làm việc và chưa từng dính scandal. Cả hai luôn theo dõi các dự án phim, liveshow ca nhạc của nhau để đưa ra những góp ý giúp nhau tiến bộ, không ngại nhắc tới nhau như một nguồn sức mạnh tinh thần.

"Jo Jung Suk luôn ngọt ngào và chu đáo. Anh ấy cố gắng thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của tôi" - Gummy hạnh phúc tâm sự về chồng.

Trong năm 2020, cặp đôi hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Bên cạnh đó, với vai diễn Ik Joon - bác sĩ ngoại khoa, ông bố đơn thân trong bom tấn Chuyện đời bác sĩ - Jo Jung Suk tiếp tục gây tiếng vang trong lòng khán giả.