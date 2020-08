Vì sao phụ nữ Mỹ đua nhau đi hút mỡ?

Bác sĩ Tracy Pfeifer, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho biết đã phải chia đôi thời gian của mình giữa Manhattan và Long Island, New York để phục vụ cho công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ, sau khi đại dịch lắng xuống. Cô nhận thấy sự gia tăng đặc biệt trong nhu cầu giảm kích cỡ ngực, đặc biệt với phụ nữ trẻ. Cô ước tính lượng khách đặt dịch vụ này ở cơ sở mình làm việc tăng 25% so với thời điểm cách đây một năm.

Rollins cho biết nhu cầu tại các cơ sở của anh cao hơn 20% trong tháng 7, so với cùng kỳ năm ngoái. Vị bác sĩ thậm chí đã phải thuê thêm nhiều nhân viên hành chính, nhằm giúp xử lý khối lượng đơn xin tư vấn làm đẹp. "Chúng tôi đã được khách hàng đặt chỗ trước trong nhiều tháng tới, và hiện tại con số khách ghé qua vẫn tăng không ngừng". Rollins ngạc nhiên nói tháng 7 vừa rồi chính là tháng bận rộn nhất trong lịch sử của công ty, trong suốt 9 năm qua.

Bác sĩ Aaron Rollins là người điều hành một mạng lưới các thẩm mỹ viện, nơi có thể tiến hành các thủ thuật làm đẹp cho những người phụ nữ như Jocelyn ở khắp nước Mỹ. Ông cho biết, địa điểm đầu tiên mở cửa trở lại là tại Atlanta và Texas, sau đó là New York (đầu tháng 6).

Khi lệnh cách ly xã hội được tiến hành tại Mỹ vào đầu năm nay, phần lớn các dịch vụ không thiết yếu đều được yêu cầu đóng cửa, trong đó có dịch vụ của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu. Từ giữa tháng 3, tại các thành phố lớn như New York hay Los Angeles, các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nâng mông, tiêm botox... đều bị gián đoạn. Tuy nhiên, ba tháng sau, những phòng khám này dần dần được sự cho phép mở cửa trở lại. Ngay lập tức, một lượng lớn các yêu cầu từ những bệnh nhân muốn "đụng dao kéo" để làm đẹp tăng cao.

"Khi New York bị phong tỏa, tôi ở nhà cả ngày, ăn vô tội vạ và nằm ườn trên ghế sofa xem Netflix", Jocelyn nói. Giống như phần lớn người dân của thành phố, Jocelyn trải qua gần ba tháng với cuộc sống bế tắc. Cô nhận thấy mình không chỉ tăng cân chóng mặt, mà cũng có một khoản tiền dư giả, do vài tháng giảm thiểu chi tiêu. Vì thế, cô gái quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Phương pháp cô được hướng đến là AirSculpt, một công nghệ hút mỡ tạo đường nét cho cơ thể.

Vị bác sĩ cũng kể câu chuyện về một cặp vợ chồng mới cưới, vợ ở Anh, chồng ở Mỹ, do ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Hai người phải gọi điện video call cho nhau mỗi đêm. Bác sĩ kể: "Người chồng than thở với tôi về việc anh ấy có nọng cằm, đó là lý do anh ấy tìm đến với tôi". Theo Rollins nói, các yêu cầu xử lý nọng cằm tăng vọt, bởi vì chiếc nọng cằm khiến bạn 'xấu hơn đến 10 lần' trên iPhone".

Lara Devgan, một bác sĩ phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ ở New York. Ảnh: Bloomberg.

Lara Devgan, một bác sĩ phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ ở "khu nhà giàu" Upper East Side, New York cũng chứng kiến lượng đặt dịch vụ tăng vọt, phần lớn liên quan đến nỗi thất vọng về ngoại hình sau khi tham gia các cuộc gặp qua ứng dụng Zoom. Cô cho biết: "Tôi có một bệnh nhân, trước đây cô ấy chỉ thường tiêm botox, filler. Nhưng gần đây cô ấy nâng cơ mặt, cổ, sau khi tham gia vô số các cuộc chat Zoom. Có lẽ cô ấy nhìn thấy các ngấn cổ, nếp nhăn mà bản thân chưa để ý tới, trước thời gian cách ly".



Hiện Devgan đã phải tăng số ngày phẫu thuật của mình lên gấp ba. Cô cho biết bệnh nhân của mình chủ yếu tập trung vào chất lượng nhiều hơn là giá cả, đồng thời muốn tránh các biến chứng phẫu thuật rủi ro hay nguy cơ mắc Covid-19 vì nhập viện.

Không chỉ diễn viên, người nổi tiếng mới quyết định chọn phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp trong giai đoạn này. Kelly, một lễ tân 42 tuổi ở Rockland County, New York, đã tiến hành nhiều thủ thuật làm đẹp, ngay khi các phòng khám vừa mở cửa. Cô căng da bụng, cắt bỏ da thừa, hút mỡ và nâng ngực. "Tôi đã tiết kiệm một khoản trong thời kỳ đại dịch để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Giờ đây, tôi giảm được khoảng 150 pound (68 kg). Chẳng có bài tập nào có thể làm mất đi phần da thừa của tôi và phẫu thuật là cần thiết".