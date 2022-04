Diễn giả MC Thi Thảo đồng hành xây dựng thương hiệu An Thảo Farm

"Chúng tôi hi vọng rằng sẽ được đồng hành trong từng bữa ăn của gia đình Việt để cùng quý khách hàng có những bữa ăn tròn vị, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho gia đình mình", bà Dương Thảo (CEO-Founders Thương hiệu An Thảo Farm) phát biểu trong buổi lễ khai trương.

Diễn giả - MC Thi Thảo cũng thu xếp công việc bận rộn để tham dự chương trình và phát biểu trong lễ ra mắt cửa hàng An Thảo Farm đầu tiên tại TP HCM. Sự kiện này cũng đánh dấu sự đồng hành về tổ chức sự kiện, quay TVC và truyền thông của SALATA và An Thảo Farm trong thời gian sắp tới

"Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện, Salata tự tin sẽ đồng hành cùng An Thảo Farm để gây dựng hình ảnh An Thảo ngày càng tốt hơn và được nhiều người biết tới nhiều hơn, giúp cho người dân có thêm sự lựa chọn an toàn tuyệt đối với sự tâm huyết của CEO An Thảo. Cảm ơn bà Dương Thảo đã tin tưởng và lựa chọn Salata đồng hành để lan tỏa giá trị cho cộng đồng"- Diễn giả - MC Thi Thảo điều hành nói.

Diễn giả MC Thi Thảo phát biểu trong buổi lễ khai trương

Chương trình khai trương còn có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, khách hàng và các đơn vị báo đài để lan tỏa thông điệp "Chọn sức khỏe, chọn tiếp nối mục tiêu".