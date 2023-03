Tổ chức thành công cuộc thi "Siu Golden Mic 2023"

Không chỉ gây ấn tượng bởi những phần thể hiện xuất sắc của các thí sinh, vòng Chung kết SIU GOLDEN MIC 2023 còn chinh phục người xem bởi sự chuyên nghiệp, chỉn chu, đầu tư hoành tráng, mang đầy giá trị nghệ thuật trong đêm thi quyết định tối ngày 04/03/2023 tại Nhà hát Diên Hồng.



Trải qua những buổi huấn luyện đầy thử thách, các tài năng trẻ dần hoàn thiện từng ngày, vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin chinh phục ước mơ, truyền tải những thông điệp tích cực đến mọi người.

Chung kết SIU GOLDEN MIC 2023 đánh dấu cho hành trình trưởng thành của các tài năng đầy triển vọng, từng bước chắp cánh bay xa trên con đường sự nghiệp của mình.

Một trong những điểm nhấn góp phần nâng cao sự uy tín, hình ảnh của SIU GOLDEN MIC 2023 là đội ngũ "cầm cân nảy mực" có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực dẫn chương trình. BGK vòng Chung kết SIU GOLDEN MIC 2023 gồm: MC Quốc Bình, BTV/MC Phan Tô Ny, MC/Diễn viên Ốc Thanh Vân và MC/Miss Charm Việt Nam Thanh Thanh Huyền… và sự góp mặt của MC/Nhà báo Trác Thúy Miêu - cố vấn, huấn luyện viên cho các thí sinh trong các vòng thi.





Không chỉ được theo dõi phần thể hiện đầy ấn tượng của các thí sinh, khán giả đêm Chung kết SIU GOLDEN MIC 2023 còn được mãn nhãn khi hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc, sôi động và bùng nổ đến từ các ca sĩ khách mời. Sự xuất hiện của ca sĩ ST Sơn Thạch và rapper Seachains đã "đốt cháy" sân khấu SIU GOLDEN MIC 2023.

Các màn trình diễn của ST Sơn Thạch và rapper Seachains giúp sân khấu SIU GOLDEN MIC 2023 "cháy" hơn bao giờ hết

Top 5 thí sinh xuất sắc lần lượt thể hiện sự nhạy bén và khả năng ứng biến đa dạng của mình thông qua hàng loạt chủ đề nhận được sự quan tâm của xã hội và người trẻ hiện nay: The Observer’s Show, The Wanderer’s Show, The Nerd’s Show, The Dreamer’s Show, The Baby Shark’s Show. Những góc nhìn mới lạ, độc đáo và hiện đại lần lượt được các tài năng trẻ khai thác triệt để và sâu sắc.

Sau mỗi phần thi chính, thí sinh sẽ bốc thăm 1 trong 5 BGK để phỏng vấn thí sinh, trong đó vai trò của thí sinh là khách mời. Phần thi này là cơ hội để thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng biểu đạt và ngôn ngữ tình huống tốt trước các câu hỏi bất ngờ do các vị khách mời đặt ra.

Sau những phần tranh tài sôi nổi với nhiều thông điệp, góc nhìn sâu sắc từ những thử thách của chương trình, giải thưởng của SIU GOLDEN MIC 2023 đã tìm được những chủ nhân xứng đáng.

Với phần dự thi đa sắc màu, khơi dậy nhiều cảm xúc trong khán giả về câu chuyện người truyền cảm hứng, thí sinh Trịnh Ngọc Phương Linh (SBD 21) đã có sự "lột xác" ngoạn mục, chinh phục Ban giám khảo để trở thành Quán quân của SIU GOLDEN MIC 2023. Danh hiệu Á quân - Giải Micro Bạc gọi tên Nguyễn Thị Thuý Kiều (SBD 18); Quý quân - Micro Đồng thuộc về 02 thí sinh: Trần Kim Ngân (SBD 25) và Nguyễn Trịnh Hồng Huy (SBD 16); Thí sinh Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (SBD 23) đã xuất sắc giành được Giải Micro Truyền thông.