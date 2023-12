Lễ công bố hoạt động "Thắp sáng cổng đèn lồng" tại Hội An

Lễ công bố "Hoạt động thắp sáng cổng đèn lồng" diễn ra tại Hội An

Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản đã chào đón kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao (1973 – 2023). Nhằm chúc mừng cho dịp ý nghĩa này, tất cả mọi người đã đồng lòng chọn chủ đề "Việt - Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai - Vươn tầm thế giới".



Các đại biểu cùng nhau bấm nút thắp sáng cổng đèn lồng

Để tri ân nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước và mong muốn tiếp tục cùng nhau phát triển trong tương lai, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng (JCCID) đã thành lập Ban chấp hành đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, cùng phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức hoạt động "Thắp sáng cổng đèn lồng" do phía Nhật Bản trao tặng tại Phố cổ Hội An.

Khi các đại biểu đã bấm nút thắp sáng cổng đèn lồng, cả một góc phố Hội An bừng sáng lung linh, đánh dấu cột mốc quan trọng của hai quốc gia, góp phần tô điểm cho khoảnh khắc sắp kết thúc năm kỷ niệm này.

Cổng đèn lồng bừng sáng cả một góc Phố cổ Hội An

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng trong văn hoá, xã hội. Trong số đó, chế tác đèn lồng được nhắc đến như nét đặc trưng ấn tượng của đất nước mặt trời mọc và cả Hội An, Việt Nam.



Nghề làm đèn lồng ở Hội An đã tồn tại trên 400 năm được vinh danh là làng nghề tiêu biểu Việt Nam trong tổng số 9 làng nghề truyền thống trong cả nước. Với đặc thù là nơi giao thương, hội tụ, đèn lồng Hội An mang nét văn hoá đan xen của cả Việt Nam lẫn Nhật Bản, có thể coi như một cầu nối văn hoá Việt - Nhật.

Đèn lồng là nét đặc trưng văn hóa tương đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tham dự lễ công bố còn có các đại biểu đến từ Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, UBND thành phố Hội An và người dân, du khách trên địa bàn thành phố.



Cổng đèn lồng mang ý nghĩa như cầu nối văn hóa Việt - Nhật

Sự kiện "Thắp sáng cổng đèn lồng" đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của không chỉ cư dân sở tại mà còn là đông đảo các du khách quốc tế. Trước giờ khai mạc, rất đông người dân và khách du lịch đã đổ về khu vực chùa Cầu để chiêm ngưỡng và chờ đợi khoảnh khắc cổng đèn lồng được thắp lên.



Khi chiếc cổng đèn lồng rực sáng đã mang đến cho người dân và khách du lịch những trải nghiệm ấn tượng tại Hội An cũng như có thể cảm nhận được những nét tương đồng trong văn hóa giàu bản sắc, người dân hai nước sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị trên nhiều phương diện.

Sau buổi lễ công bố, tại Cổng đèn lồng đã thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nơi đây.