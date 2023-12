MC nhí Trần Thành Trí - Gương mặt triển vọng "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2023"

Thành Trí là cậu bé rất thông minh, nhanh nhẹn và luôn quyết tâm cao trong học tập và đặc biệt là các cuộc thi. Cậu đã từng đoạt Giải Vô địch cuộc thi Toán cấp Thành phố năm 2018; Giải Nhất cuộc thi Toán cấp Thành Phố năm 2019; Á Quân Lời Nói Nhiệm Màu Nhí năm 2022; Giải Nhất cuộc thi viết "Vu Lan – Khung Trời Hiếu Hạnh" năm 2023 và giải khuyến khích "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2023".



Chương trình "Tìm kiếm Tài năng MC Nhí" là sân chơi quy mô lớn, uy tín hàng đầu về kỹ năng nói dành cho độ tuổi cấp 1, cấp 2 do Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Thi Thảo (Thương hiệu Vietskill) thực hiện thường niên với mong muốn các bạn nhỏ sẽ có được cơ hội khám phá và phát triển những khả năng tiềm ẩn, khuyến khích các em ý thức hơn về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và kỹ năng nói chuyện trước công chúng. Ở mùa thứ 5 này, chương trình được phối hợp tổ chức với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.

Trong các mùa trước, chương trình đã chọn được rất nhiều những gương mặt thí sinh xuất sắc. Sau cuộc thi, các bạn nhỏ đoạt giải có cơ hội được tham gia nhiều sự kiện, gameshow truyền hình và đoạt giải cao trong các chương trình như: Tiếu lâm tứ trụ nhí, Thiếu niên nói, Popkids, Đấu trường Ẩm thực nhí, The Voice Kid.... Nhiều bạn đã trở thành MC của trường, thậm chí đại diện cho nhà trường tham gia các hoạt động có ý nghĩa của TP HCM.

Ban giám khảo có rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực Đào tạo và MC như: Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Thanh Thủy, NSƯT - MC Cát Tường, đạo diễn Quốc Thuận, diễn viên - MC Thanh Vân Hugo, MC Vũ Mạnh Cường, Biên tập viên Phan Tô Ny.

Vượt qua vòng sơ loại để vào tới bán kết chương trình, Trần Thành Trí đã cho giám khảo thấy được bản lĩnh sân khấu khi trình bày tiết mục về "Du hành thời gian" và đặc biệt sau đó cậu bé đã chinh phục Ban giám khảo bằng phần vượt qua thử thách rất xuất sắc và nhận cơn mưa lời khen.

Ngoài môn toán, cờ vua, Thành trí còn rất đam mê tìm tòi học hỏi môn lịch sử. Bên cạnh đó bạn còn có sở thích hùng biện, tranh biện, dẫn chương trình. Khi được hỏi về ước mơ, Thành trí đã rưng rưng xúc động chia sẻ:

"Con ước mơ trở thành MC và Hướng dẫn viên du lịch giống như ba con. Ba con mất khi con mới chỉ 14 tháng tuổi nhưng qua lời kể của mẹ và gia đình, ba con là hướng dẫn viên du lịch. Ba rất thân thiện, tốt bụng, vui tính, hài hước, có tâm với nghề. Khi Ba mất, thông qua Facebook, cả nhà mới biết được bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự đau xót, tiếc thương, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu sự dìu dắt, giúp đỡ, bao nhiêu việc tốt mà Ba đã làm cho mọi người được kể lại từ chính của những người trong cuộc... điều mà Ba chưa hề khoe khoang hay tự hào để kể cho gia đình nghe.

Ba con đã ra đi do tai nạn giao thông trên đường trở về nhà với ước mơ còn dang dở, con muốn tiếp nối nghề yêu thích của Ba, thích được nói, được giao lưu, được giúp đỡ, được lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người giống như ba, thần tượng của con.

Con tham gia Cuộc thi Mc nhí với mong muốn thực hiện được ước mơ của mình, có cơ hội va chạm thực tế để có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm cảm giác đứng trên 1 sân khấu lớn. Con cũng có học các khóa MC nhí trong vòng 2 năm và mong muốn được học hỏi giao lưu thêm cùng các bạn đồng trang lứa", Trí bộc bạch.

Khi được hỏi ai là người truyền lửa và tiếp sức cho con trên con đường thực hiện ước mơ. Thành trí đã chia sẻ: "Gia đình là nơi truyền lửa, nơi tạo động lực và nơi tiếp thêm sức mạnh cho con. Mẹ con là người luôn cổ vũ, động viên con trong những lần học kịch bản. Cô của con cũng đã cùng với con đi suốt một chặng đường dài. Nội và Ngoại đã lo lắng, động viên dõi theo từng bước chân con. Thầy giáo con là Đỗ Ngọc Quốc Thông đã song hành cùng con từ lúc bắt đầu vào bán kết cho đến khi kết thúc cuộc thi".

"Con rất vui và tự hào khi là 1 trong 17 thí sinh xuất sắc được vào vòng chung kết. Dù trước vòng chung kết, con đang trong thời gian thi giữa học kỳ. Chủ Nhật thi mà thứ 4 do một vài lý do con phải đổi kịch bản nhưng con đã cố hết sức để nhớ bài và ráp với bạn diễn của mình. Con cũng rất áp lực khi sáng thứ 7, con đi Tây Ninh với các bạn, lúc chạy chương trình, con vẫn phải cầm giấy đọc do chưa thuộc hết bài. Nhưng con đã rất nghiêm túc và quyết tâm để hoàn thành bài dự thi của mình một cách hoàn hảo nhất, tự tin nhất và lưu loát nhất vào tối Chủ nhật", Trí chia sẻ thêm.

Thành Trí mong muốn sẽ luôn ưu tiên việc học văn hóa hàng đầu, cố gắng trau dồi thêm tiếng Anh, học đàn, học hát và diễn xuất và tất nhiên sẽ tham gia các Khóa học nâng cao về MC, tư duy phản biện. Trong tương lai, Thành Trí vẫn mong muốn tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi MC hơn và tìm hiểu nhiều hơn nữa về lịch sử.

"Khi con đi thi, gia đình cũng mong con được giải như 1 phần thưởng, 1 sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của con, mặc dù trong thời gian ngắn, con hoàn thành lưu loát, xuất sắc bài thi, rất tự tin diễn đạt trong từng lời nói, câu chữ và mỗi hành động đều nhất quán và logic với nhau. Đó là điều gia đình thấy vui nhất.

Con cũng đầy bản lĩnh, làm chủ sân khấu và trình bày một đề tài không hề dễ dàng với độ tuổi của con. Con đã chiến thắng chính mình. Đó là điều mà gia đình tự hào nhất", Trí nói.

Hy vọng với độ tuổi còn rất nhỏ và những thành tích đã đạt được, Thành Trí sẽ có thêm hành trang để tự tin dẫn bước tới tương lai và thành công đạt được ước mơ của chính mình.