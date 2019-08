Ăn món cá "không khoẻ" ở TP HCM

Tin buồn cho họ nhà cá xương sụn này song lại là tin vui cho giới ưa ngư đuối: có đến 5 con "đuối đảo" Bình Thuận vừa "bơi" về nhà hàng Hoa Biển ở TP HCM (52, Lữ Gia, phường 15, quận 11) vào cuối tuần rồi.

Say cùng "lẩu xỉn"!

"Tổng trọng lượng của chúng đạt 168kg", anh Tài, chủ nhà hàng Hoa Biển cho biết. Mỗi con nặng hơn 30 ký, có thể bao ngon - no cho không dưới 50 người ăn. Và ấn tượng ở chỗ, độ tươi của cá thật tuyệt vời.

Phía bán nói rằng, đây là hàng câu không cần móc mồi (câu kiều), do ngư dân địa phương may mắn tóm được. Thế nhưng bằng con mắt nhà nghề, anh Lê Trọng Huỳnh, chủ cửa hàng hải sản Gành Cá ở gần chợ Tân Định (quận 1, TP HCM) quả quyết: hàng do thợ lặn đánh bắt, bởi trên mình chúng không thấy có những vết thương do lưỡi câu kiều gây ra.

Cả 5 con đuối ó nặng đến 168kg.

Và dĩ nhiên, khi gặp nguyên liệu tốt như vậy, các đầu bếp giỏi có thể chế biến trên chục món ngon, từ khô đến ướt như: hấp cuốn bánh tráng, xối mỡ, xào lăn, nấu lẩu chua… tùy yêu cầu của thượng đế.



Riêng người viết lại mê kiểu nhúng cá vào nồi lẩu cơm mẻ lai. Có nghĩa, phối trộn giữa nước cốt cơm mẻ với ít cơm rượu (cả nước lẫn cái) hoặc giấm bỗng nhằm tạo độ chua dịu dàng và vun vén nên làn hương quyến rũ hơn.

Các đầu bếp giỏi có thể chế biến trên chục món ngon.

Với lại, dĩa nước xốt chấm kèm không thể thiếu thẻo gan cá (cỡ một, hai ngót tay trỏ) hấp cách thủy cùng ít rượu đế (khử tanh). Rồi giầm tan xác pháo nó vào dĩa nước mắm y bồng bềnh ớt hiểm. Khi giao hòa, chúng đan thành chuỗi hương vị mặn - ngọt, béo - bùi xen lẫn tiếng hít hà rõ to...



Vội "câu" ngay một cục đuối thơm tho, lựa miếng vừa nạc vừa gân, lăn qua trở lại trong dĩa xốt kia, rồi thả vào… đâu cũng được!

Thịt cá ngọt dịu, mềm dẻo. Và có nhịp (nhai) sần sật bè theo. Cũng nhờ có mấy giọt nước xốt bao đắm đuối kia nâng đỡ, nên thật hân khoái.

Thi thoảng, húp thêm vài muỗng nước lẩu chua dịu và thoang thoảng mùi hèm càng thanh sạch miệng lưỡi, lại nghe thèm ăn gấp bội.

Thơm ngon khó cưỡng!

Đồng thời, "nết" dễ thương của loại nước lẩu phối trộn này là không trở chứng chua hỗn, lúc vơi đi phân nửa. Cũng có người nói, nó còn góp phần giã bớt bia/rượu khá hiệu quả.



Tuy nhiên, cũng lưu ý là vẫn có một số người bị dị ứng với hải sản, nhất là dòng cá đuối. Lỡ xui nằm trong số này, bạn có thể nhờ vả vài ba trái khế hườm, loại chua. Bởi theo kinh nghiệm dân gian, món canh cá đuối nấu khế có thể giúp ngừa dị ứng. Tuy vậy, vẫn chưa chắc linh nghiệm một trăm phần trăm vì còn tùy thuộc cơ địa mỗi người.

Ai đuối hơn ai?!

Những giai thoại thú vị về dòng đuối biển sâu luôn là một thứ gia vị cực kỳ hấp dẫn. Vè cá Việt Nam, đã trông mặt mà bắt hình dong như sau: "Hụt cẳng chết chìm, là con cá đuối". Nghe có vẻ thật yếu ớt, dễ hiếp đáp. Nhưng không phải vậy!