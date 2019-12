Ăn thử kem trứng cá sấu ở Philippines

Kem vị me ớt là món những thực khách thực khách chuộng ăn cay nên thưởng thức khi tới Philippines. Thay vì kết hợp cùng vị ngọt như nhiều loại kem khác, kem me ớt kích thích vị giác thực khách bằng vị cay của ớt, chua của me và vị muối thoang thoảng. Bạn có thể tìm mua cây kem này tại nhà hàng Carousel Creamery, San Juan, Manila. Ảnh: carouselcreamery.