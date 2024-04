Ra mắt thương hiệu nước giải khát mới Thums Up Charged®

Sự kiện được diễn ra tại khuôn viên Ros Yacht Club (TP HCM) cũng công bố thêm gương mặt đồng hành mới cùng thương hiệu sau 10 tháng Thums Up Charged® có mặt tại Việt Nam.



Những năm gần đây, nhu cầu về đồ uống không cồn gia tăng, đặc biệt là nhóm đồ uống giúp nâng cao sự tỉnh táo về tinh thần và hiệu suất thể chất. Điều đó đã trở thành động lực cho mức tăng trưởng đáng kể của thị trường nước uống tái nạp năng lượng, tiếp thêm sinh lực.

Tại sự kiện, Thums Up Charged® chính thức công bố thêm một gương mặt đồng hành mới: Người mẫu - Á hậu Mai Ngô.

Trong bối cảnh đó, Thums Up Charged® đã được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam trong 2 phiên bản: Hương Kiwi và Hương Dâu rừng. Được bổ sung vitamin B3, caffeine và kẽm, sản phẩm nước giải khát mang vị thơm ngon, sảng khoái này đã trở thành một lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu "Tiếp sinh lực - Bừng tỉnh táo" của người tiêu dùng.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "Ngón Tay Cái" cho tên gọi và biểu tượng của thương hiệu, Thums Up Charged® mong muốn tiếp thêm động lực trên hành trình tự tin theo đuổi đam mê và sống trọn vẹn của thế hệ trẻ. Chỉ trong 10 tháng đầu "chào sân" tại thị trường miền Bắc, Thums Up Charged® đã phủ sóng ở gần 7.000 điểm bán. Trong năm 2024, Thums Up Charged® tiếp tục mở rộng thị trường và chính thức "phủ sóng" trên toàn quốc.

Thums Up là một thương hiệu toàn cầu với tuổi đời hơn 45 năm, thuộc công ty Coca-Cola. Ông Leonardo Garcia - Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia cho biết: "Là một trong những công ty dẫn đầu ngành đồ uống, cam kết từ Coca-Cola là không ngừng đổi mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đón nhận của giới trẻ dành cho Thums Up Charged® trong thời gian qua và tinh thần "Thích Thì Nhích" mà thương hiệu mang đến chính là động lực để chúng tôi mở rộng thị trường, tiếp tục mang sản phẩm đến với cộng đồng người trẻ khắp Việt Nam".