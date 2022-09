Chi Pu tuổi 29: rạng rỡ, không giới hạn bản thân

Thương hiệu mỹ phẩm này được sản xuất hoàn toàn tại Hàn Quốc, do Chi Pu làm CEO ở Việt Nam, hướng đến các cô gái độ tuổi từ 16 trở lên, yêu thích làm đẹp và hướng đến cuộc sống sôi nổi, nhiều màu sắc.

"WE ARE WHAT WE WANT" là tên và cũng là thông điệp của bộ sưu tập đầu tiên mà Chi Pu muốn gửi gắm. Ở bộ sưu tập đầu tiên, Chi Pu ra mắt các màu son kem và son lì, má hồng và highlighter. Nữ ca sĩ, diễn viên thể hiện khả năng biến hóa của mình với 4 phong cách: sang trọng, trẻ trung, cá tính, và quyến rũ trong cùng một bộ hình.

Chi Pu thể hiện đam mê của phụ nữ với màu son đỏ kinh điển. Màu đỏ với các sắc độ khác nhau tạo hiệu ứng căng mọng, nổi bật cho đôi môi và tôn lên vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ của mọi cô gái.

Trải qua những thăng trầm nhất định trong sự nghiệp và đời sống, Chi Pu vẫn không mất niềm tin ở bản thân và cho biết vẫn không ngừng học hỏi cũng như kiên định cố gắng nhiều hơn nữa.