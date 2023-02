Oscar 2023 lập nhóm xử lý khủng hoảng

OSCAR 2023: "EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE" ĐỨNG ĐẦU ĐỀ CỬ

Phim do Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy đóng chính dẫn đầu để cử Oscar năm nay với 11 hạng mục, bên cạnh đó là Tár, Elvis, Triangle of Sadness...

Phim “Everything Everywhere All at Once” có Dương Tử Quỳnh thủ vai chính dẫn đầu danh sách đề cử tại Oscar 2023

Năm nay, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023. Như mọi lần, Oscar 2023 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, California, Mỹ) với sự dẫn dắt của diễn viên hài Jimmy Kimmel. Ông Bill Kramer, CEO Viện Hàn lâm, cho biết:

"Chúng tôi cam kết tổ chức một lễ trao giải tôn vinh nghệ thuật cũng như bản chất của quá trình làm phim. Đây là sứ mệnh của Viện Hàn lâm và tôi hi vọng chúng ta có thể thành công với một chương trình tôn vinh theo cách giải trí và hấp dẫn"

Ghi dấu ấn lần này phải kể đến bộ phim Everything Everywhere All at Once dẫn đầu với 11 đề cử, có tên ở nhiều hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản, nữ chính, nam phụ, nữ phụ… Nội dung xoay quanh Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh đóng), một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, là chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống bình thường. Một ngày, cô phải học cách đi xuyên các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác.

The Banshees of Inisherin và All Quiet on the Western Front xếp sau với chín đề cử, cùng tranh giải phim hay nhất. Các tác phẩm có tên trong hạng mục quan trọng nhất này gồm Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness và Women Talking.