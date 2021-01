10 dịch vụ nổi bật tại Mon Amie lảm nên sự tin chọn của tát cả khách hàng.

Mon Amie đã ra đời trong sự kỳ vọng ủng hộ của khách hàng qua nhiều năm tháng, cùng với niềm đam mê trong lĩnh vực may đo Veston đem lại các bộ trang phục hoàn hảo cho các công ty có nhu cầu may đồng phục, các doanh nhân, nghệ sĩ và các chú rể… Gần 30 năm phục vụ các khách hàng Mon Amie nổi bật với các dịch vụ cao cấp.

1◊. Là thương hiệu uy tín với bề dày với 30 năm kinh nghiệm, phục vụ hơn 20.000 lượt khách hàng mỗi năm.

Tiền thân là nhà may Hoàng Vy được thành lập vào năm 1991. Với bề dày gần 30 năm kinh nghiệm phục vụ trong lĩnh vực may đo Suit, Mon Amie là nơi đặt niềm tin hàng chục ngàn của các chú rể - sui gia, doanh nhân, người nổi tiếng... nhiều năm qua

2◊. Nổi bật với dịch vụ May Đo veston cưới, Suit doanh nhân chuẩn mực.

Bộ Suit luôn là bộ trang phục trang trọng và lịch sự mà đấng mày râu thường diện trong những ngày quan trọng như lễ cưới, hội nghị, gặp khách hàng, Party... Hiểu được điều đó, Mon Amie đã đem xu hướng Veston phong cách Hàn Quốc & Ý vào thị trường thời trang tại TP HCM. Với nhiều mẫu thiết kế tinh tế, đẹp mắt & đa dạng mẫu mã, hứa hẹn sẽ mang đến các khách hàng nhiều lựa chọn tuyệt vời. Mon Amie luôn là tailor tiên phong trong lĩnh vực may đo Veston chuẩn mực sang trọng dành cho các chú rể và doanh nhân Việt.

3◊. Cam kết chất lượng dịch vụ chuẩn mực với tiêu chí "May không đẹp hoàn tiền 100% "Mon Amie luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất đến với khách hàng. Do đó, trong trường hợp khách hàng không hài lòng với chất lượng và dịch vụ của bộ Suit, Mon Amie sẽ hoàn lại tiền 100%.

Các trường hợp khách hàng sẽ hoàn lại tiền cọc 100%:

1/ Chất lượng không như mong muốn ở đường kim mũi chỉ.

2/ Dịch vụ không tốt như cam kết, thái độ nhân viên không tốt.

3/ Sai kiểu dáng, sai số đo hoàn toàn không thể chỉnh sửa.

4/ Sai chất liệu vải, hoặc các quy cách quan trọng khác.

5/ Thời gian giao hàng bị sai lệch quá nhiều ảnh hưởng đến công việc của khách hàng.

6/ Hoặc các lý do khác.

Lưu ý:

Các sản phẩm hoàn tiền phải còn mới 100% và chưa qua sử dụng bất cứ lần nào.

4◊. Chất liệu vải ngoại nhập, độc quyền từ những thương hiệu vải hàng đầu Italia, Australia, England...

Rất nhiều thương hiệu vải nổi tiếng trên thế giới như Scabal, Vercelli, Kevinlli, Dormeuil, Barrington đã hợp tác cùng Mon Amie để phân phối tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, còn có những dòng vải được dệt riêng về màu sắc, thiết kế và cả thành phần vải từ các nước, vùng lãnh thổ nổi tiếng thế giới về dệt may như: Anh. Ý, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, HongKong (Trung Quốc)...

5◊. Sở hữu đội ngũ thợ may > 25 năm tay nghề.

Với đội ngũ thợ may lành nghề. Thợ cắt chính của Mon Amie chính là giám đốc: chú Đặng Hữu Vy xuất thân trong gia đình quý tộc Huế với nghề gia truyền hàng trăm năm tại kinh thành Huế may vá cung đình, Với 30 năm kinh nghiệm tại chính TP HCM, chú Vy đã đào tạo hàng ngàn thợ may giỏi khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh đó với đội ngũ thợ may gốc Huế trên 15 năm tay nghề. Mon Amie là địa điểm hội tụ, kết tinh của ngành may Veston tại TP HCM. Luôn có niềm đam mê trong công việc, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ và không ngừng tìm tòi, sáng tạo để đem đến những kiểu Vest mới lạ, cách tân theo xu hướng thời trang cho từng sản phẩm của mình. Chính vì vậy, sản phẩm của Mon Amie luôn thể hiện được tính sắc sảo, tinh tế, mỹ thuật riêng biệt.

6◊. Lưu trữ số đo khách hàng 5 năm. Bảo hành, chỉnh sửa hoàn toàn miễn phí.

Có rất nhiều khách bất ngờ khi số đo của khách 5 năm qua vẫn được lưu giữ chi tiết và cẩn thận. Nhờ đó khi đã may tại Mon Amie rồi nên dù ở bất kể nơi đâu trên trái đất thì trang phục của quý khách sẽ được may chỉ cần 1 cuộc gọi hoặc qua 1 tin nhắn FB. Các sản phẩm sơ mi, quần tây, Veston được may đo cẩn thận như lần đầu tiên Khách đến Shop và chuyển đến tận nhà dù bất cứ nơi đâu trên thế giới.

7◊. Hệ thống 6 tại TP.HCM & Biên Hòa với chất lượng phục vụ tận tình, chu đáo.Với 3 xưởng may tại trung tâm TP HCM tại Q.10, Q.5 và Q.Bình Thạnh cùng quy trình may khép kín Mon Amie là tailor hàng đầu tại TP HCM và Biên Hòa có hệ thống tailor lớn bậc nhất nhằm mang sự thuận tiện và chất lượng cao cấp đến các khách hàng.

8◊. Là Tailor duy nhất tại TP HCM có dịch vụ "May gấp 24h lấy" không tăng giá.Nhờ lực lượng các thợ may ngồi tại chỗ hơn 50 người với tay nghề cao, cùng với kho vải và các máy móc thiết bị hiện đại bộ Veston của bạn sẽ được tiến hành ngay mà không qua các khâu trung gian vừa thêm thời gian lại tốn thêm chi phí.

9◊. Dịch vụ "Đặt may Online", "May Veston Tại Nhà" siêu thuận tiện dành cho tất cả khách hàng.Nếu thời gian, công việc là rào cản khiến cho bạn không thể tìm hiểu cũng như đặt chân đến với những tiệm may veston, thì đừng quên đến với Mon Amie. Bởi nơi đây sẽ mang đến cho các bạn những điều tuyệt vời nhất! Không chỉ là những bộ vest hợp thời trang, mà còn tiết kiệm thật nhiều thời gian cho bạn với Dịch vụ May Veston Tại Nhà & Đặt May Online