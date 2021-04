Đàn ông hậu ly hôn: Đâu dễ trở lại thiên đường!

Tâm lý đàn ông thiệt kỳ cục, không tin à, cứ hỏi họ ắt rõ. Chẳng hạn, trong lúc đang vui vẻ, bù khú với nhau, hễ bàn đến chuyện vợ con, thì mười người đã hết chín có nguyện vọng, ước mơ lẫn khát vọng là được… quay trở về thời "phòng không". Tại sao tréo ngoe thế?

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Ối dào, thời độc thân đó mới sung sướng làm sao. Tuyệt vời làm sao. Kìa, cứ xem đấy, thích đi chơi thì cứ việc "xả láng sáng về sớm", không phải nơm nớp lo sợ điện thoại réo rắt đến phát mệt: "Khuya rồi, về gấp". Đang hào hứng, đang vui nhộn, đang gì gì đi nữa, nghe tiếng gọi ấy là phải cương quyết đứng dậy về. Nếu không, đêm đó thậm chí nhiều đêm sau đó sẽ nghe những lời "tình thương mến thương" đến… ù tai nhức óc.



Rồi kìa, tình cờ gặp lại cô bồ cũ, chà, vẫn "ngon cơm ngọt canh", lại thiệt là hên vì cô ta vừa mới… ly hôn chồng, bèn "mắt liếc tình đưa", những muốn "nối lại tình xưa" cho bõ lòng thương nhớ. Nhưng rồi nhớ tới "ai đó", đành thở dài sườn sượt đến não nùng, ngậm ngùi "vẫy tay, vẫy tay chào nhau"…

Mà, nói luôn cho nó vuông, mấy chuyện cỏn con này chẳng là gì, còn có biết bao chuyện ràng buộc éo le hơn nữa, tức mọi sinh hoạt của đàn ông có vợ không thể như thời đơn thân. Ngay cả niềm sung sướng nhất trên đời là ăn, nhưng có lúc vừa đưa đũa gắp, bỗng nghe vọng lên lời nói cực kỳ âu yếm: "Thôi đi anh, bác sĩ dặn gì rồi, nhớ chửa?". Đành buông đũa thèm thuồng, chứ nào dám thỏa thích.

Rồi chuyện khung giờ thức ngủ vốn tùy theo sở thích của mỗi người, miễn khỏe là được, thế nhưng không ít lần vẫn bị bó buộc đã khuya phải ngủ, đã phải dậy với "chiêu bài" giữ gìn sức khỏe. Người ta có phải con nít đâu mà lúc nào cũng nhắc với nhở. Bực mình thiệt!

Do đó, không ít đấng mày râu ngửa mặt lên trời mà rằng: "Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?". Than thì than nhưng rồi họ chấp nhận sống trong sự ràng buộc, nền nếp, thí dụ thời gian mỗi ngày phải minh bạch, rõ ràng, làm gì, đi đâu, mấy giờ về… cũng đều phải "báo cáo" và được sự đồng ý của người "quản lý" có danh xưng cực kỳ mỹ miều, hoa mỹ: vợ.

"Thôi đi, gã đàn ông đã có vợ. Làm sao còn có thể tự tung tự tác gì nữa" - họ bèn tự an ủi, chứ nào dám tơ tưởng, léng phéng gì.

Vậy nên, nếu bỗng dưng một phát được tự do như chim sổ lồng, thử hỏi ai lại không hào hứng, lại không ăn mừng cho "sự kiện" cực kỳ sung sướng này?

Không ít người cho rằng, từ nay họ được "trở lại thiên đường", đã qua rồi cái thời làm gì cũng phải "đúng quy trình", cứ như thể mình đã bị "lập trình". Trở lại thời kỳ độc thân mới thoải mái làm sao.

Từ đây, do sống một mình nên họ trở thành "chúa tể rừng xanh", không còn bị bất kỳ sự quản lý nào. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, đi đâu tùy hứng, làm gì tùy nghi, tán tỉnh ai tùy thích... Sung sướng xiết bao. Sống như thế mới đáng sống chứ, họ gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Nếu năm tháng cứ trôi qua trong sự hài lòng thì tốt quá. Nhưng rồi đời không như là mơ.

Có thể ban đầu, họ cảm thấy thích thú lắm nhưng về lâu về dài lại khác. Đôi lúc đang bù khú, muốn có cú điện thoại của vợ, nếu không lấy cớ gì để thoát khỏi sự níu kéo của bạn bè? Đôi lúc muốn thèm món ăn đó, ra quán thì dễ rồi nhưng lại không hợp khẩu vị, ăn riết cũng chán, tự tay nấu thì không thể, nếu có vợ thì tốt quá. Đôi lúc mỗi ngày muốn có bộ quần áo phẳng phiu, sạch sẽ nhưng phải giặt, phải phơi, phải ủi, thiệt nhọc công, phải chi có vợ giúp, ắt khác.

Đôi khi cửa nhà bề bộn quá, nếu muốn gọn gàng, có vợ thì chẳng gì cần phải ngồi đó ao với ước. Đôi khi đêm hôm trái gió trở trời, xương cốt nhức mỏi, ốm sốt nhì nhằng, thèm một ly trà nóng, có người xoa tay bóp chân thì tuyệt quá, vợ đâu?

Đôi khi đến chốn dạ tiệc đông người, thiên hạ chồng đâu vợ đó, còn mình lẻ loi ngoài rìa cứ như thể khách không mời mà đến, vợ đâu? Đôi lúc ngày cuối tuần, dịp lễ hội người ta có đôi có lứa tung tăng nơi này chốn nọ, mình cảm thấy tủi thân lắm, vợ đâu?