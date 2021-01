Dấu ấn "Pierre Cardin": Thời trang vượt mọi khuôn khổ

Hiện có khoảng 800 sản phẩm và công ty kinh doanh mang thương hiệu Cardin, từ quần áo nam-nữ, phụ kiện cho đến bút máy, xe hơi, đồ nội thất và chuỗi nhà hàng, khách sạn. Đăng nhập vào trang thương mại điện tử nổi tiếng eBay, bạn có thể thấy cái tên Cardin xuất hiện gần như khắp mọi nơi.

Tư duy làm nghề mang tính toàn vẹn của nhà thiết kế gốc Ý, từng gây quan ngại rằng ông đang "pha loãng" nhãn hiệu cá nhân. Cardin nhẹ nhàng bác bỏ luận điểm này với lý giải: "Có thể điều đó đúng. Nhưng trong mắt tôi, đây chính là tương lai của thời trang".

Thiết kế theo phong cách tương lai của Cardin, tạo ấn tượng mạnh mẽ, tự do cho phụ nữ. (Ảnh: ELLE)

Là một nhà tạo mốt, nhà xã hội học mê đắm thuyết vị lai với góc nhìn cuộc sống cấp tiến, thế nhưng, Cardin đã bắt đầu mọi thứ bằng thôi thúc "trốn chạy".



Đứa trẻ cô độc

Cardin là con út trong gia đình 9 người con. Ông sinh vào tháng 7/1922, tại San Biagio di Callalta, đô thị thuộc ngoại ô Venice. Trước thế chiến thứ nhất, cha mẹ Cardin là những nhà buôn rượu vang giàu có. Khi ông 2 tuổi, để trốn chạy chủ nghĩa phát xít đang dần lớn mạnh tại Ý, gia đình Cardin di cư đến Pháp.

"Ban đầu, chúng tôi ở Firminy, miền nam Lyon. Năm tôi lên 7, cả nhà chuyển tới Saint-Étienne, thị trấn lớn hơn gần bên. Chúng tôi thuê một ngôi nhà độc lập có vườn cây ăn trái. Thứ tôi nhớ nhất về nơi đó là hoa quả mọc đầy trong vườn. Ngay cả lúc này, nếu hít một hơi thật sâu, tôi vẫn mường tượng được hương vị ngọt ngào tỏa ra từ những cây táo và lê" - Cardin chia sẻ trên một trong những bài phỏng vấn sau cùng cho tờ Wall Street Journal, tháng 8 năm nay.

Cardin (hàng đầu tiên, bên trái) chụp ảnh bên gia đình năm 1924 trước khi di cư sang Pháp. (Ảnh: PIERRE CARDIN ARCHIVES)

Đam mê thời trang đến với Cardin rất tình cờ. Thuở thiếu thời, khi ông giúp một người bạn gái may quần áo búp bê. "Tôi cắt vải từ chiếc váy cũ, may thành quần áo mới cho những con búp bê, nhưng cha không vui trước sở thích của tôi. Ông nói, may vá không phải việc của nam giới. Tôi rất buồn khi chứng kiến ông vứt đi những trang phục đầu tiên tôi tạo ra", Cardin hồi tưởng.

"Tôi là đứa trẻ nhạy cảm. Được giáo dục phép tắc từ bé, tôi sống hòa đồng với mọi người nhưng luôn thấy cô độc. Phần lớn thời gian tôi dùng để thiết kế, vẽ mẫu. Bên cạnh thời trang, tôi yêu nghệ thuật sân khấu và kiến trúc".

Cardin bên trong xưởng may của ông. (Ảnh: Vogue)

Năm 1940, ở tuổi 18, Cardin rời nhà để sống tự lập. Công việc đầu tiên ông làm là thợ học việc cho một hiệu may nam. Tháng 6 cùng năm, ông bất ngờ chạm mặt một toán lính Đức bấy giờ đang chiếm đóng Pháp. "Lúc ấy tôi đạp xe đạp, dừng lại tại một trạm kiểm tra của quân Đức thì bị bắt giữ. Họ đẩy tôi vào chiếc xe tải lớn, khi cho rằng giấy tờ tùy thân của tôi là giả. Suốt 24 giờ mắc kẹt trong xe, tôi khóc nấc vì nghĩ mình sẽ chết", Cardin kể lại.



"Hôm sau, họ thả tôi đi. Tôi đã chạy như bay khỏi trạm. Sau trải nghiệm đó, tôi chỉ có duy nhất một hoài bão: phải trở nên thành công".

"Không quay đầu nhìn lại"

Ít lâu sau cuộc đụng độ, nhờ tài năng cùng nỗ lực, ông sớm tìm được việc làm ổn định tại nhà may tên tuổi như Schiaparelli và Dior tại Paris.

Cardin ra mắt thương hiệu thiết kế đầu tiên năm 1950. 4 năm sau, ông trình làng bộ sưu tập thời trang đầu tay. "Như cái ngày định mệnh khi tôi nhảy xuống từ chiếc xe tải của lính Đức, tôi đã ‘chạy’ không ngừng nghỉ. Đến giờ, tôi chưa từng quay đầu nhìn lại", Cardin nói.

Series Cosmocorps ra mắt năm 1964. Cardin thử nghiệm thành công với thiết kế váy ngắn, họa tiết ca rô, bốt kim loại và mũ viền độc đáo. (Ảnh: Getty)

Một mẫu váy thời trang xuân hè quyến rũ ra mắt năm 1980. (Ảnh: Getty)

Sự nghiệp của Cardin là hàng chuỗi những thử nghiệm táo bạo với nghệ thuật: từ thiết kế "váy bong bóng" nổi danh được giới thiệu lần đầu năm 1954, phong cách tạo mẫu hòa quyện đường nét hình học - kiến trúc độc đáo giúp thúc đẩy làn sóng "giải phóng phụ nữ" trong thập niên 1960, đến sự kiện diễu hành thời trang ấn tượng dọc Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc năm 2018.



Nhà thiết kế cũng đi tiên phong trong việc "phát triển thương hiệu đi liền lối sống". Ông tự thiết kế nội thất, thảm, thậm chí xe hơi mang dấu ấn đặc sắc riêng biệt. Về sau, hàng loạt cái tên đình đám khác như Giorgio Armani và Ralph Lauren đã tích cực vận dụng ý tưởng này.

Hiroko Matsumoto (phải), một trong những người mẫu Cardin yêu thích, mặc thiết kế nổi tiếng của ông. (Ảnh: ELLE)

Gu thẩm mỹ đậm chất toàn diện ở Cardin đồng thời được minh chứng khi ông tuyển chọn người mẫu gốc Á và da màu để trình diễn thời trang, trong một giai đoạn vốn rất ít nhà thiết kế dám mạnh dạn làm điều tương tự. "Tôi mãi biết ơn ông ấy vì đã trao cho chúng tôi cơ hội", người mẫu gốc Á nổi tiếng Jenny Shimizu, chia sẻ về tầm quan trọng của những show trình diễn đa sắc tộc được Cardin khởi xướng.