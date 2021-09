Làm gì khi vợ không tôn trọng tôi?

Cảm thấy không được tôn trọng trong hôn nhân có những ảnh hưởng khác nhau tới nam giới

Hãy cùng tìm hiểu xem sự tôn trọng – hay đúng hơn là sự thiếu tôn trọng ảnh hưởng đến đàn ông trong mối quan hệ như thế nào. Như đã đề cập ở trên, sự tôn trọng ảnh hưởng đến cả nam và nữ trong hôm nhân, tuy nhiên điều khẳng định là nó ảnh hưởng đến hai đối tượng này khác nhau. Để chứng minh được điều này, trước tiên chúng ta cần bắt đầu với định nghĩa về sự tôn trọng.

Ảnh minh hoạ.



Theo từ điển Cambridge, tự tôn trọng được định nghĩa là "sự ngưỡng mộ được cảm nhận hoặc thể hiện đối với ai đó hoặc điều gì đó mà bạn tin rằng có những ý tưởng hoặc phẩm chất tốt". Điều này cực kỳ quan trọng để cảm nhận từ vợ/chồng của bạn và như đã đề cập trước đó, cả hai người đàn ông và phụ nữ đều mong muốn điều này từ đối phương trong mối quan hệ của họ. Khi đàn ông cảm thấy không được tôn trọng trong hôn nhân, họ sẽ phản ứng khác với phụ nữa và cảm thấy bị từ chối.



Đàn ông phản ứng với sự thiếu tôn trọng bằng cách cảm thấy bị từ chối



Bị từ chối là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của đàn ông trong các mối quan hệ. Đàn ông sẽ tìm kiếm những cuộc vui và những cô gái dễ chinh phục và chạy trốn khỏi các mối quan hệ hoàn toàn để tránh việc bị từ chối, bởi tính sĩ diện của họ rất cao.

Mặc dù việc độc thân dường như sẽ giảm thiểu nguy cơ bị từ chối, một nghiên cứu của Đại học Manchester cho thấy việc dộc thân cảm thấy cô đơn hơn và nhạy cảm hơn với việc bị từ chối.

Vợ bạn không tôn trọng bạn hay do bạn quá tự ti?

Không giống như Emerson Eggerichs, chỉ vì đàn ông phản ứng với sự thiếu tôn trọng bằng cách cảm thấy bị từ chối, điều đó không có nghĩa là người vợ phải có trách nhiệm thể hiện sự tôn trọng của mình với chồng. Có nhiều khả năng là nếu một người đàn ông cảm thấy bị vợ mình không tôn trọng thì ngay từ đầu là do anh ta đã thiếu sự tôn trọng với bản thân. Thông thường các trường hợp tôi gặp phải, những người đàn ông cảm thấy bị thiếu sự tôn trọng là do lòng tự trọng thấp. Điều này chính là lí do thu hút sự từ chối và không tôn trọng xung quanh vào cuộc sống của bạn bởi chúng ta không thể mong đợi người khác tôn trọng hoặc chấp nhận mình nếu chúng ta không thể tôn trọng và chấp nhận chính bản thân mình.

Đàn ông có lòng tự trọng thấp và thiếu tự trọng tạo ra những niềm tin không bao giờ dứt và không thực tế trong mối quan hệ của họ, thường dẫn đến việc phụ thuộc vào vợ để chứng minh chứng. Điều này tạo ra áp lực rất nhiều cho đối tác khi phải "nâng họ lên" hoặc khiến họ cảm thấy hài lòng về bản thân bằng những lời khen ngợi và động viên. Điều này sẽ tạo ra sự mất cân bằng trong hôn nhân và cuối cùng dẫn đến việc người vợ dần xây dựng những ác cảm với người chồng và mất đi sự tôn trọng với anh ta.

Ảnh minh hoạ.

Tính tự cao tự đại dẫn đến mất cân bằng trong hôn nhân, oán giận và thiếu tôn trọng



Khi đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi, các chuyên gia nhận thấy sự mất cân bằng này trong hôn nhân khi một người cố gắng theo đuổi và tìm kiếm sự chú ý, xác nhận, chấp nhận, công nhận từ phía người kia. Mặc dù đây có thể là những nhu cầu có thể thấu hiểu và thông cảm được, nhưng khi một người "mong đợi" những nhu cầu này được đối tác của họ đáp ứng, nó sẽ biến ý định từ một món quà thành 1 nhu cầu.

Daivd Deida khẳng định rằng phụ nữ coi thường và không tin tưởng những người đàn ông phụ thuộc vào họ vì hạnh phúc của chính họ và tiếp tục khẳng định rằng đàn ông coi mối quan hệ của họ là ưu tiên hàng đầu thì họ sẽ đánh mất sự tôn trọng của người phụ nữ trong cuộc đời mình.

Một người đàn ông muốn có được sự tôn trọng của vợ mình trước tiên anh ta phải tôn trọng chính bản thân mình. Những người đàn ông tìm kiếm sự tôn trọng từ vợ sẽ chỉ nhận được sự ngờ vực và thiếu tôn trọng, đánh bại mục đích họ muốn ngay từ đầu.

Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp đàn ông nâng cao lòng tự trọng

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về tầm quan trọng của sự tự tôn để khiến người vợ tôn trọng chồng.

1. Tìm mục đích và lý tưởng sống của riêng bạn

Tại sao không bắt đầu với mục tiêu cao cả nhất? Rốt cuộc, nếu chúng ta không nhận thức được mục đích và ý nghĩa thực sự của chúng ta trong thế giới này, làm sao chúng ta có thể mong đợi người khác tôn trọng?

2. Sự cho đi