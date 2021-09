Vợ lên ngôi mà không lên mặt

Trụ cột cũng cần điểm tựa tinh thần



Làm trụ cột, gánh vác kinh tế gia đình hay xây nhà để "an cư lạc nghiệp" là ba nhiệm vụ tạo ra áp lực cho cánh mày râu. Áp lực này một phần do định kiến của xã hội, do chính suy nghĩ của người đàn ông và cũng xuất phát từ kỳ vọng quá lớn ở người vợ.

"Mọi người vẫn thường kháo nhau và đo lường sự thành đạt của người đàn ông dựa trên nhà cửa và công việc. Thật ra đó cũng là động lực để tôi cố gắng bao năm qua. Thế nhưng, từ ngày COVID-19 bùng phát, tôi phải làm việc tại nhà.

Nguồn thu nhập giảm đi trong khi những sinh hoạt phí hằng tháng phải đảm bảo và đặc biệt phải góp cho xong khoản tiền nhà. Nhiều lúc rất mệt mỏi nhưng cố gắng an cư trước để còn tập trung sự nghiệp và chuẩn bị kế hoạch đón thành viên mới sắp ra đời" - anh Kỳ Quang Minh (35 tuổi, Q.Tân Phú, TP.HCM) tâm sự.

Sự ổn định về kinh tế là một cơ hội để có cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc, tuy nhiên, nhịp sống thời nào cũng thiên biến vạn hóa và đầy thử thách, bên cạnh thành công thì còn có xác suất thất bại không nhỏ. Dĩ nhiên khi người gánh vác kinh tế rơi vào hoàn cảnh trở ngại hay thất bại thì áp lực trụ cột sẽ khiến họ vô cùng mệt mỏi.

Anh Phạm Văn Luân (40 tuổi, Tiền Giang) chia sẻ: "Từ trước đến giờ tôi quen với việc kiếm tiền bên ngoài để lo cho vợ con, nhưng mấy tháng qua mọi thứ dường như đóng băng, tôi đành bất lực ở nhà. Điều này khiến tôi bức bối vô cùng. Nghe vợ than, tôi càng áp lực hơn".

Thực tế cho thấy đại dịch COVID-19 đã tạo ra sức ép về mặt tài chính và sự kéo dài của nó như tảng đá đang đè nặng trên vai của người gánh vác kinh tế gia đình. Nếu như người chồng - vai chính gánh vác kinh tế - không có được sự đồng cảm, chia sẻ từ người vợ thì rất dễ cảm thấy rơi vào trạng thái tinh thần căng thẳng.

Thay vì dồn trách nhiệm về phía đàn ông thì người vợ hãy cùng chồng tìm cách thích ứng với những điều kiện mới. Vậy chị em cần làm gì để người gánh vác kinh tế gia đình giữa mùa dịch bớt áp lực?

Đàn ông vốn rất tự trọng, nhạy cảm với chuyện tiền bạc, người vợ nên tôn trọng chồng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt khi người gánh vác kinh tế rơi vào bế tắc vì đại dịch, đừng để họ đối diện một mình.

Mấy tháng qua vì dịch bùng phát, chồng phải làm việc tại nhà nên tài chính có phần bị hụt và eo hẹp, chị Phạm Thị Thanh Tâm (Q.6, TP.HCM) đã linh hoạt tìm cách gói ghém, cân đối chi tiêu hợp lý hơn. Những ngày dịch, chị và anh xã cùng nhau trồng thêm rau sạch, nấu ăn. Vợ chồng tập thể dục, thậm chí spa tại nhà.

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt (TP.Thủ Đức, TP.HCM) quan niệm rằng việc đẩy trách nhiệm gánh vác kinh tế gia đình cho người đàn ông đã lỗi thời và xã hội đang hướng đến sự bình quyền về mọi mặt. Chị luôn tin chỉ cần "đồng vợ đồng chồng" thì áp lực gánh vác kinh tế trên đôi vai người đàn ông phần nào sẽ nhẹ đi và mọi khó khăn trước mắt cũng chỉ là thử thách.

Không phải tự nhiên mà nhiều người thường nói "đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ". Là hậu phương, người vợ cần phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người gánh vác kinh tế gia đình.

Và lẽ dĩ nhiên trên hành trình tiến thân, người đàn ông sẽ không tránh khỏi những vui buồn, những thăng trầm, những được mất…

Bằng cách này hay cách khác, chị em hãy cho chồng thấy mình luôn bên cạnh, luôn tôn trọng anh ấy. Đôi khi chỉ cần một lời an ủi, sự đồng lòng nhắc nhở nhau cùng vượt qua đại dịch đã như một liều thuốc tinh thần giúp người đàn ông có thể vững vàng hơn trước những sóng gió cuộc đời.

Thế mới nói, còn gì tuyệt vời hơn khi bên người đàn ông vẫn luôn hiện hữu một điểm tựa tinh thần.

Thạc sĩ tâm lý ĐẶNG HOÀNG AN