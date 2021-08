Lazada Việt Nam phát động chiến dịch tiếp sức cộng đồng và tuyến đầu chống dịch

Với thông điệp "Can trường – Yêu thương – Hi vọng", chiến dịch là một chuỗi hoạt động của Lazada phối hợp với các đối tác, các nghệ sĩ trong việc mang đến sự an tâm mua sắm tại nhà cho người dùng, hỗ trợ lực lượng nhân viên giao nhận (shipper) và hơn hết là góp sức cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch.



Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Giám đốc Marketing của Lazada Việt Nam cho biết: "Lazada Việt Nam tiếp tục những nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, hỗ trợ các đối tác duy trì kinh doanh hiệu quả và chung sức vào công cuộc chống dịch của cộng đồng. Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực đến với cộng đồng, mang đến những đóng góp thiết thực tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, các nhân viên giao nhận đang ngày đêm làm việc".

Trước đó, ngày 21-8, Lazada đã tổ chức Home Concert "Không Sao Mà, Việt Nam Ơi" - sự kiện âm nhạc tại gia với hình thức truyền hình trực tiếp từ các đầu cầu là nhà của các nghệ sĩ tham gia, phát trực tiếp trên ứng dụng Lazada và các kênh truyền thông khác. Đêm nhạc quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu thu hút hơn 1 triệu lượt xem và chia sẻ trên các nền tảng phát sóng. Thông qua lời ca tiếng hát, các nghệ sĩ đã lan toả tinh thần tích cực, lạc quan đến với cộng đồng, đặc biệt là tới các người hùng trong tuyến đầu chống dịch.