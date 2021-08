Vì sao ngủ khỏa thân lại tốt?

Ảnh minh họa

Cuộc khảo sát do Mattress Advisor thực hiện cho thấy đa số người Mỹ (58%) nói rằng họ thường ngủ khỏa thân suốt đêm. Lý do đằng sau giấc ngủ khỏa thân khá đơn giản: Hơn một nửa số người được hỏi trong cuộc nghiên cứu cho biết họ ngủ ngon hơn khi khỏa thân, so với khi mặc quần áo. 77% người được hỏi cho biết giấc ngủ của họ tệ hơn khi mặc quần áo.

Giấc ngủ ngon hơn và nhanh hơn

Theo các chuyên gia, nhiệt độ tối ưu cho một đêm ngon giấc là từ 60 đến 67 độ F (16-20 độ C). Điều quan trọng cần lưu ý là phòng ngủ mát hơn không chỉ giúp bạn dễ ngủ mà còn giúp bạn ngủ ngon.

Các nhà nghiên cứu ở Amsterdam (Hà Lan) phát hiện ra rằng quá nóng khi ngủ có thể cản trở chất lượng giấc ngủ. Theo báo cáo, chỉ cần nhiệt độ da tăng thêm 0,7 độ F cũng có thể làm trầm trọng thêm chứng mất ngủ và thậm chí làm tăng tình trạng thức giấc vào ban đêm.

Trang Healthline lưu ý, nhiệt độ cơ thể là một phần của nhịp sinh học hay còn gọi là đồng hồ bên trong cơ thể. Do đó, việc không mặc quần áo góp phần hạ nhiệt độ cơ thể của bạn.

Da khỏe hơn

Mặc dù mặc quần áo cả ngày có thể góp phần làm da bị nứt hoặc khô, nhưng ngủ khỏa thân thực sự có thể giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu gần đây của tổ chức "Sleep Naked Challenge" hợp tác với Gold Bond cho thấy rằng thoa kem dưỡng thể và ngủ khỏa thân sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời có thể giúp da phục hồi qua đêm. Tiến sĩ Hadley C. King, bác sĩ da liễu nói: "Để tối đa hóa trải nghiệm ngủ khỏa thân của bạn, tôi khuyên bạn nên dưỡng ẩm ngay trước khi đi ngủ".

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng cho thấy ngủ đủ giấc thậm chí có thể giúp nhanh lành vết thương. Điều đó có nghĩa là nếu ngủ khỏa thân mang lại cho bạn cơ hội để được nghỉ ngơi thoải mái nhất, thì cũng chính là bạn đang tạo cơ hội cho cơ thể phục hồi.