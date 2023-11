Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Be Group và Sun World, hai bên sẽ tập trung hợp tác vào 3 hạng mục chính nhằm phát huy thế mạnh và lợi thế của hai thương hiệu.



Be Group hợp tác với Sun World quảng bá du lịch Việt Nam

Sun World và Be Group sẽ triển khai dự án truyền thông BeWorld nhằm quảng bá hai thương hiệu du lịch và vận chuyển hàng đầu Việt Nam đến du khách tại ít nhất 5 địa phương trên toàn quốc có sự hiện diện của Sun World trong năm 2024.

Trong khuôn khổ dự án, hai đối tác sẽ cùng đẩy mạnh quảng bá du lịch nội địa tới tệp khách hàng lên đến 25 triệu người của hai bên, giúp du khách tìm hiểu thông tin và tiếp cận các điểm du lịch nổi tiếng của các địa phương.

Về mặt công nghệ, Be Group sẽ tích hợp và xây dựng mới các dịch vụ số, khởi đầu với dịch vụ bán vé điện tử vui chơi, tham quan Sun World trên nền tảng đa dịch vụ Be, với phương thức thanh toán đa dạng… Be Group cũng sẽ trở thành đối tác vận chuyển tại các khu vui chơi thuộc hệ thống Sun World trên toàn quốc.

Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Be Group cho biết: "Một trong những định hướng chiến lược ưu tiên của Be Group là việc hợp tác và chia sẻ thế mạnh về nền tảng công nghệ, cũng như vận hành với các đối tác, để mang lại các giá trị ưu việt cho khách hàng. Ký kết hợp tác với Sun World để hai bên có thể cùng chung tay kinh doanh, vận hành và tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị và hữu ích cho khách hàng".