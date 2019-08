Giật mình căn hộ một phòng ngủ có giá hơn 37 tỉ đồng

Monaco là quốc gia có chủ quyền, nằm ở vùng bờ biển French Riviera.. Đây là quốc gia được biết đến với sự giàu có xa hoa. Mỗi năm, nơi đây diễn ra sự kiện triển lãm du thuyền Monaco, giải đua xe công thức 1 Grand Prix. Monaco có diện tích hơn 2km2 và dân số 38.300 người. Diện tích nhỏ như vậy nhưng đây là quốc gia có số dân đông đúc nhất thế giới.

Monaco là nơi có nhiều triệu phú sinh sống.

Giá nhà trung bình ở Monaco là 50.660 USD/m2 (1,17 tỉ đồng/m2). Giá nhà ở đây cao hơn một số nơi trên thế giới như New York, Hong Kong. Tại Hong Kong, giá nhà trung bình là 31.766 USD/m2 (738 triệu đồng/m2), Manhattan có mức giá nhà trung bình là 19.700 USD/m2 (458 triệu đồng/m2).Nếu so sánh với công viên Central Park (New York, Mỹ), Monaco có diện tích nhỏ hơn. Diện tích công viên Central Park là 3,3km2. Monaco có 12.261 triệu phú sinh sống. Từ năm 2013 đến năm 2018, số triệu phú ở Monaco tăng 12%. Nếu so sánh số dân của Monaco với số triệu phú thì hơn 32% cư dân ở đây là triệu phú, cứ 3 người ở Monaco có 1 người là triệu phú.

Giá nhà ở đây vào hàng cao nhất thế giới.



Alexander Kraft, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sotheby's International Reality France-Monaco cho hay, căn hộ một phòng ngủ diện tích nhỏ ở Monaco có giá 1,6 triệu USD (khoảng 37,2 tỉ đồng). Hầu hết các căn hộ bình dân ở Monaco có giá từ 2,2 triệu USD - 22,3 triệu USD. Các căn penthouse cao cấp hơn sẽ có giá hơn 55 triệu USD. Giá nhà vẫn đang trên đà tăng, mức giá nhà tăng 18% kể từ năm 2017.

Năm 2017, nhà bán lại ở Monaco có giá trung bình là 4,5 triệu Euro. Tại quận Larvotto là một trong những khu dân cư đông đúc nhất Monaco, giá nhà bán lại trung bình hơn 16 triệu USD.