Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

Bản lĩnh sống 18:25

Giữa bức tranh phát triển sôi động của nền kinh tế Việt Nam, Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực SK Việt Nam (SK Việt Nam) đã nổi lên như một điểm sáng.

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Bản lĩnh sống 18:22

Ông Đỗ Hữu Thiện, người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá.

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

18 tháng 1, 2026 | 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Khoảng 400 khách mời gồm nghệ sĩ, doanh nhân, trí thức, sinh viên và đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội đã cùng hiện diện, tạo nên một không gian kết nối hiếm có, nơi những giá trị nhân văn được nhìn nhận, sẻ chia và lan tỏa.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" - Ảnh 1.

Lãnh đạo các ban ngành, doanh nhân và nghệ sĩ trên sân khấu vinh doanh tối qua.

Không chỉ là một đêm vinh danh, chương trình là điểm hội tụ của những con người đã chọn cho đi như một lẽ sống, bền bỉ góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn bằng những hành động cụ thể, âm thầm nhưng sâu sắc.

Một sự kiện được chuẩn bị nghiêm túc và chỉn chu

Ngay từ những phút đầu, khán phòng Nhà hát VOH đã cho thấy quy mô và tinh thần chuyên nghiệp của chương trình. Sân khấu được thiết kế trang nhã, ánh sáng ấm, hình ảnh dẫn dắt xuyên suốt hành trình nhân ái trong năm 2025. Không khí trang trọng nhưng gần gũi, đúng với tinh thần mà Tạp chí Phụ nữ Mới theo đuổi suốt nhiều năm qua: tôn vinh con người bằng sự trân trọng chân thành.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" - Ảnh 2.

Gala có sự hiện diện của nhiều đại biểu quan trọng: PGS-TS Trương Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TP. Hồ Chí Minh; TS Lý Thị Mai – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Thẩm định chương trình; NSND Lệ Ngọc – Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Văn hóa nghệ thuật của Hội Nữ Trí thức Việt Nam; NSND Trịnh Kim Chi – Phó Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Văn hóa nghệ thuật.

Bên cạnh đó là đại diện các cơ quan quản lý và ngành văn hóa – truyền thông, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo uy tín. Sự hiện diện của các nữ trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn cho thấy sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng đối với giá trị mà chương trình theo đuổi.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" - Ảnh 3.

Từ trái qua: Nhà báo Phạm Ngọc Toại, NSND Trịnh Kim Chi, PGS-TS Trương Thị Hiền, bác sĩ Ngô Kim Thanh, bác sĩ - ca sĩ Sunny Đan Ngọc và diễn viên Đoàn Minh Tài.


Tạp chí Phụ nữ Mới – nhịp cầu kết nối bền bỉ

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Chu Thị Thu Hằng – Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, nhấn mạnh:

"Chương trình 'Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025' không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là một dấu mốc để chúng ta cùng nhìn lại, cùng tự hào và cùng tiếp tục bước đi".

Thông điệp ấy cũng chính là tinh thần xuyên suốt của gala. Trong suốt năm 2025, Phụ nữ Mới không chỉ làm vai trò phản ánh, mà còn trực tiếp kết nối nghệ sĩ, doanh nhân với các hoạt động xã hội, từ hỗ trợ giáo dục, y tế, môi trường đến cứu trợ thiên tai, chăm lo đời sống người yếu thế. Đêm vinh danh là sự tổng kết của một hành trình dài, nơi mỗi cá nhân được gọi tên đều gắn với những đóng góp cụ thể, có tác động thật và bền vững.

27 gương mặt, 27 câu chuyện nhân ái

Hội đồng Thẩm định đã lựa chọn 27 cá nhân tiêu biểu, gồm 11 nghệ sĩ và 16 doanh nhân, dựa trên các tiêu chí khắt khe về hiệu quả xã hội, tính nhân văn, khả năng lan tỏa và uy tín cá nhân. Mỗi cái tên được xướng lên là một tràng pháo tay vang dội từ khán phòng, không phải vì hào quang danh tiếng, mà vì sự đồng cảm và trân trọng.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" - Ảnh 4.

Nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng biên tập tạp chí Phụ Nữ Mới (áo dài đỏ) trao hoa cảm ơn cho TS Lý Thị Mai, NTK-TS Quỳnh Paris và diễn viên Đoàn Minh Tài.

Âm nhạc kết nối cảm xúc

Gala không chỉ là những khoảnh khắc trang trọng, mà còn là không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Ca sĩ Lê Tùng Anh với "Tôi đưa em sang sông", ca sĩ Thùy Anh cùng liên khúc bolero da diết, Huỳnh Thật – Hiền Trang mang đến "Lối về xóm nhỏ", TopWan Vang Hải khuấy động khán phòng bằng những ca khúc trẻ trung.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi toàn bộ nghệ sĩ, doanh nhân được vinh danh cùng các đại biểu lên sân khấu, nắm tay nhau hát "Nối vòng tay lớn". Không còn khoảng cách giữa người trao và người nhận, chỉ còn những con người cùng chung một niềm tin rằng yêu thương luôn có thể lan xa.

Lời chia sẻ từ người trong cuộc

Đại diện 27 cá nhân được vinh danh, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ chân thành: "Khi chúng ta cống hiến, chúng ta không nghĩ có ngày được đứng trên sân khấu nhận vinh danh. Nhưng có lẽ, khi cho đi bằng trái tim, thì yêu thương sẽ quay trở lại ở một nơi nào đó".

Chị cũng gửi gắm thông điệp tới người trẻ về việc sống vì người khác, xem đó là cách để xây dựng một xã hội nghĩa tình, nhân ái và bền vững hơn.

Trong khi đó, CEO Ngô Thị Kim Chi – người sáng lập thương hiệu cà phê sạch Queen Coffee – chia sẻ góc nhìn về trách nhiệm xã hội của doanh nhân:

"Với tôi, kinh doanh không chỉ để tạo ra lợi nhuận, mà còn để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Khi mình làm ra một sản phẩm tử tế, trích lại một phần để sẻ chia, thì doanh nghiệp không chỉ lớn lên về quy mô, mà còn lớn lên trong niềm tin của xã hội. Tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ nếu được làm đều đặn, sẽ tạo nên thay đổi lâu dài".

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" - Ảnh 5.

Trao giải cho 10 Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025.

Giá trị dài hạn của một chương trình nhân văn

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" khép lại, nhưng những dư âm còn ở lại rất lâu. Đó là những cái bắt tay, những lời hẹn tiếp tục đồng hành, những ý tưởng mới cho các dự án xã hội trong tương lai.

Với Phụ nữ Mới, chương trình không dừng ở việc ghi nhận, mà là cam kết tiếp tục làm nhịp cầu kết nối giữa những trái tim thiện lành và cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội còn nhiều thử thách, những chương trình như thế này chính là minh chứng rằng, khi con người biết nhìn về nhau bằng sự tử tế, thì niềm tin và hy vọng sẽ luôn được giữ gìn.

Đêm 17-1 khép lại trong tiếng vỗ tay không dứt. Đó là sự tán thành, là lòng biết ơn, và là lời khẳng định rằng: hành trình vì cộng đồng vẫn đang tiếp diễn, với Phụ nữ Mới là người bạn đồng hành tin cậy, bền bỉ và trách nhiệm.

Bài: Ngọc Toại- Photo: Phi Võ- Võ Sĩ Điều

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Phụ nữ

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

TÁM

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.