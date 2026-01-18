Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Khoảng 400 khách mời gồm nghệ sĩ, doanh nhân, trí thức, sinh viên và đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội đã cùng hiện diện, tạo nên một không gian kết nối hiếm có, nơi những giá trị nhân văn được nhìn nhận, sẻ chia và lan tỏa.

Lãnh đạo các ban ngành, doanh nhân và nghệ sĩ trên sân khấu vinh doanh tối qua.

Không chỉ là một đêm vinh danh, chương trình là điểm hội tụ của những con người đã chọn cho đi như một lẽ sống, bền bỉ góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn bằng những hành động cụ thể, âm thầm nhưng sâu sắc.

Một sự kiện được chuẩn bị nghiêm túc và chỉn chu

Ngay từ những phút đầu, khán phòng Nhà hát VOH đã cho thấy quy mô và tinh thần chuyên nghiệp của chương trình. Sân khấu được thiết kế trang nhã, ánh sáng ấm, hình ảnh dẫn dắt xuyên suốt hành trình nhân ái trong năm 2025. Không khí trang trọng nhưng gần gũi, đúng với tinh thần mà Tạp chí Phụ nữ Mới theo đuổi suốt nhiều năm qua: tôn vinh con người bằng sự trân trọng chân thành.

Gala có sự hiện diện của nhiều đại biểu quan trọng: PGS-TS Trương Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TP. Hồ Chí Minh; TS Lý Thị Mai – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Thẩm định chương trình; NSND Lệ Ngọc – Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Văn hóa nghệ thuật của Hội Nữ Trí thức Việt Nam; NSND Trịnh Kim Chi – Phó Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Văn hóa nghệ thuật.

Bên cạnh đó là đại diện các cơ quan quản lý và ngành văn hóa – truyền thông, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo uy tín. Sự hiện diện của các nữ trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn cho thấy sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng đối với giá trị mà chương trình theo đuổi.

Từ trái qua: Nhà báo Phạm Ngọc Toại, NSND Trịnh Kim Chi, PGS-TS Trương Thị Hiền, bác sĩ Ngô Kim Thanh, bác sĩ - ca sĩ Sunny Đan Ngọc và diễn viên Đoàn Minh Tài.





Tạp chí Phụ nữ Mới – nhịp cầu kết nối bền bỉ

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Chu Thị Thu Hằng – Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, nhấn mạnh:

"Chương trình 'Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025' không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là một dấu mốc để chúng ta cùng nhìn lại, cùng tự hào và cùng tiếp tục bước đi".

Thông điệp ấy cũng chính là tinh thần xuyên suốt của gala. Trong suốt năm 2025, Phụ nữ Mới không chỉ làm vai trò phản ánh, mà còn trực tiếp kết nối nghệ sĩ, doanh nhân với các hoạt động xã hội, từ hỗ trợ giáo dục, y tế, môi trường đến cứu trợ thiên tai, chăm lo đời sống người yếu thế. Đêm vinh danh là sự tổng kết của một hành trình dài, nơi mỗi cá nhân được gọi tên đều gắn với những đóng góp cụ thể, có tác động thật và bền vững.

27 gương mặt, 27 câu chuyện nhân ái

Hội đồng Thẩm định đã lựa chọn 27 cá nhân tiêu biểu, gồm 11 nghệ sĩ và 16 doanh nhân, dựa trên các tiêu chí khắt khe về hiệu quả xã hội, tính nhân văn, khả năng lan tỏa và uy tín cá nhân. Mỗi cái tên được xướng lên là một tràng pháo tay vang dội từ khán phòng, không phải vì hào quang danh tiếng, mà vì sự đồng cảm và trân trọng.

Nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng biên tập tạp chí Phụ Nữ Mới (áo dài đỏ) trao hoa cảm ơn cho TS Lý Thị Mai, NTK-TS Quỳnh Paris và diễn viên Đoàn Minh Tài.

Âm nhạc kết nối cảm xúc

Gala không chỉ là những khoảnh khắc trang trọng, mà còn là không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Ca sĩ Lê Tùng Anh với "Tôi đưa em sang sông", ca sĩ Thùy Anh cùng liên khúc bolero da diết, Huỳnh Thật – Hiền Trang mang đến "Lối về xóm nhỏ", TopWan Vang Hải khuấy động khán phòng bằng những ca khúc trẻ trung.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi toàn bộ nghệ sĩ, doanh nhân được vinh danh cùng các đại biểu lên sân khấu, nắm tay nhau hát "Nối vòng tay lớn". Không còn khoảng cách giữa người trao và người nhận, chỉ còn những con người cùng chung một niềm tin rằng yêu thương luôn có thể lan xa.

Lời chia sẻ từ người trong cuộc

Đại diện 27 cá nhân được vinh danh, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ chân thành: "Khi chúng ta cống hiến, chúng ta không nghĩ có ngày được đứng trên sân khấu nhận vinh danh. Nhưng có lẽ, khi cho đi bằng trái tim, thì yêu thương sẽ quay trở lại ở một nơi nào đó".

Chị cũng gửi gắm thông điệp tới người trẻ về việc sống vì người khác, xem đó là cách để xây dựng một xã hội nghĩa tình, nhân ái và bền vững hơn.

Trong khi đó, CEO Ngô Thị Kim Chi – người sáng lập thương hiệu cà phê sạch Queen Coffee – chia sẻ góc nhìn về trách nhiệm xã hội của doanh nhân:

"Với tôi, kinh doanh không chỉ để tạo ra lợi nhuận, mà còn để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Khi mình làm ra một sản phẩm tử tế, trích lại một phần để sẻ chia, thì doanh nghiệp không chỉ lớn lên về quy mô, mà còn lớn lên trong niềm tin của xã hội. Tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ nếu được làm đều đặn, sẽ tạo nên thay đổi lâu dài".

Trao giải cho 10 Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025.

Giá trị dài hạn của một chương trình nhân văn

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" khép lại, nhưng những dư âm còn ở lại rất lâu. Đó là những cái bắt tay, những lời hẹn tiếp tục đồng hành, những ý tưởng mới cho các dự án xã hội trong tương lai.

Với Phụ nữ Mới, chương trình không dừng ở việc ghi nhận, mà là cam kết tiếp tục làm nhịp cầu kết nối giữa những trái tim thiện lành và cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội còn nhiều thử thách, những chương trình như thế này chính là minh chứng rằng, khi con người biết nhìn về nhau bằng sự tử tế, thì niềm tin và hy vọng sẽ luôn được giữ gìn.

Đêm 17-1 khép lại trong tiếng vỗ tay không dứt. Đó là sự tán thành, là lòng biết ơn, và là lời khẳng định rằng: hành trình vì cộng đồng vẫn đang tiếp diễn, với Phụ nữ Mới là người bạn đồng hành tin cậy, bền bỉ và trách nhiệm.