Neogen Truffle Treatment Sunscreen - Bảo vệ da căng khỏe chuẩn Hàn

VỀ NEOGEN

NEOGEN DERMALOGY là thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc thuộc 1 trong 7 tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng OUTIN FUTURES. Ra mắt dòng công nghệ 6 lõi độc quyền phù hợp chuyên biệt với 16 loại da, NEOGEN luôn cải tiến, gia tăng tính thử nghiệm trong từng sản phẩm và cố gắng giữ trọn vẹn khả năng hoạt động của từng hoạt chất trong mỹ phẩm, từ đó cho ra đời những sản phẩm an toàn, lành tính, khắc phục từng tình trạng đặc thù của làn da.

GIẢI MÃ SỨC HÚT KEM CHỐNG NẮNG NEOGEN WHITE TRUFFLE



NEOGEN DERMALOGY WHITE TRUFFLE TREATMENT SUNSCREEN là một trong những dòng kem chống nắng đạt chỉ số chống nắng cao nhất Hàn Quốc đủ khả năng bảo vệ mọi loại da, đặc biệt cho cả da treatment. Với lớp finish cực đẹp mang đến hiệu ứng làn da khỏe mạnh, căng bóng tự nhiên, kem chống nắng NEOGEN TRUFFLE TREATMENT mang lại lớp finish thấm nhanh tệp ngay vào da mà không nâng tone quá đà hay bóng dầu. Cân được cả finish lẫn chỉ số chống nắng toàn vẹn trên da, đây cũng chính là yếu tố khiến NEOGEN khẳng khái trở thành giải pháp hoàn hảo cho làn da căng bóng rạng rỡ.

CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG KHÔNG VÔ HÌNH TRÊN DA, MÀ CÒN HỮU HÌNH TRÊN GIẤY!

Chỉ số chống nắng "nói có sách, mách có chứng" khi NEOGEN TRUFFLE TREATMENT sở hữu chỉ số chống nắng cao nhất đạt Giấy chứng nhận của Viện Da Liễu Hàn Quốc. Với bộ 4 màng lọc tân tiến giúp tăng cường khả năng bảo vệ làn da x4 lần: Titanium Dioxide (Cl 77891), Uvinul A Plus, Tinosorb S và Uvinul T 150. Đặc biệt, kem chống nắng NEOGEN TRUFFLE TREATMENT còn là một trong số ít những dòng kem chống nắng được thử nghiệm qua cả 2 bài test In - vitro và In - vivo cao cấp.

FINISH CĂNG BÓNG CỰC ĐẸP NGAY CẢ KHI KHÔNG MAKEUP

Khác với các lớp finish nâng tone trắng bệch thường thấy khi bôi kem chống nắng, kem chống nắng NEOGEN TRUFFLE TREATMENT cho ra lớp finish căng bóng tệp thẳng vào da cho nàng thoải mái bôi đủ lượng kem chống nắng trên vẫn không hề bị vón và trắng bệch. Cũng vì lớp finish cực phẩm, bạn có thể hoàn toàn sử dụng em này như một lớp lót makeup cho cả ngày tươi tắn mà không lo xuống tone cuối ngày.

HỖ TRỢ CHỐNG LÃO HÓA VỚI COMBO "BẤT DIỆT"

Hệ chống oxy hóa mạnh mẽ từ bảng thành phần đắt giá bậc nhất, kem chống nắng NEOGEN TRUFFLE TREATMENT sở hữu nấm Truffle trắng quý giá được ví như viên kim cương trong ngành mỹ phẩm dẫn đầu trong công dụng chống lão hóa, tối ưu khả năng bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, kết hợp cùng hoạt chất vàng Niacinamide cùng Vitamin B5 giúp dưỡng sáng, bảo vệ làn da, tăng sức đề kháng cho làn da trước những tác động môi trường.