Những trào lưu ẩm thực được giới trẻ yêu thích trong năm 2019

Các món "siêu to khổng lồ": Xuất hiện cách đây không lâu, cụm từ "siêu to khổng lồ" là khái niệm dùng để mô tả những món ăn quen thuộc có kích thước lớn hơn nhiều lần so với thông thường. Trong đó, burger nặng 1,5 kg, bò viên sumo, trà chanh khổng lồ... là những món ăn siêu to khổng lồ khá được lòng giới trẻ. Ảnh: Chien_1998_10, Black cat.