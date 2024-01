Một lễ hội Ẩm thực Chay thiết thực và ý nghĩa

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay

Trong khuôn khổ diễn ra lễ hội đã có nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Trao tặng 100 vé xe trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ thanh niên công nhân về quê ăn Tết, bữa tiệc Tất niên "Vui Tết Giáp Thìn cùng thanh niên công nhân" dành cho 300 hội viên, thanh niên công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn dùng tiệc buffet chay miễn phí, chương trình bán tranh gây quỹ thiết thực.

Hay như cuộc thi "The new Chef 2024", cuộc thi "Mâm cỗ chay Xuân Bình An" đã tìm ra những tài hoa nghề bếp nổi trội…. Với sự tham gia của hàng trăm gian hàng và nhiều hoạt động đặc sắc kể trên, lễ hội đã thu hút hơn 50.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân, người dân tham dự.

Lễ hội Ảm thực chay thu hút rất đông khách

Ban tổ chức lễ hội cho biết các nhà tài trợ đồng hành chính đã góp phần làm nên sự thành công tốt đẹp của chương trình. Điển hình như nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng Vietcoco - Tinh hoa dừa Việt, thuộc công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, nhãn hàng Bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột Quốc tế và Nhà hàng chay Bà Xã….

Ngoài ra, với sự góp mặt của gần 150 gian hàng trong lễ hội đã mang những sản phẩm chay chất lượng tới mọi người. Chính sự đa dạng của các gian hàng đã góp phần tạo nên một mùa lễ hội thú vị, nhiều màu sắc, giàu ý nghĩa.

Lễ hội Ẩm thực chay thật sự mang lại cho khách tham quan nhiều hình ảnh ấn tượng khi hòa mình vào không gian đậm nét Xuân Giáp Thìn 2024.

Để có được sự thành công đó, Ban tổ chức cũng đã gửi gửi lời cảm ơn chân thành đến các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương quận Phú Nhuận và Ban quản lý công viên Gia Định đã tạo cơ hội cho chúng tôi ghi được những dấu ấn tốt đẹp trong lòng quý đại biểu, quý quan khách tham dự.