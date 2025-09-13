Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”





Công bố chương trình khuyến mại do JCB và Payoo phối hợp triển khai

Chương trình tạo cơ hội cho các chủ thẻ JCB tận hưởng ưu đãi hấp dẫn tại hơn 2.000 cửa hàng có liên kết với Payoo trải rộng ở nhiều lĩnh vực: siêu thị, nhà sách, cửa hàng ăn uống, thời trang, nội thất và công nghệ.

Lần hợp tác này, "JCB Happy Weekend" không chỉ là một chương trình khuyến mãi, mà còn là hoạt động khởi đầu trong chuỗi chiến dịch đồng hành cùng định hướng thương hiệu mới "Japan Cùng Bạn" của JCB Việt Nam.

Đây là chương trình ưu đãi quy mô lớn, đặc biệt tập trung vào các ngày cuối tuần - thời điểm mua sắm cao điểm của người tiêu dùng. Cụ thể, khách hàng sử dụng thẻ JCB sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn:

Ưu đãi giảm 500.000 đồng: Áp dụng cho đơn hàng từ 8 triệu đồng tại các cửa hàng và website của FPT Shop; tại cửa hàng và website của PNJ. Áp dụng cho đơn hàng từ 6 triệu đồng tại cửa hàng trang sức Pandora.

Ưu đãi giảm 30%: Giảm tối đa 500.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng tại chuỗi trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông, Long Biên, Hải Phòng, Huế, Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương và tại trang thương mại điện tử AEONESHOP..

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt, chia sẻ: "Payoo luôn cam kết đổi mới công nghệ, nâng cấp hạ tầng và mở rộng mạng lưới đối tác để đồng hành cùng JCB trong việc mang đến trải nghiệm thanh toán chuẩn Nhật Bản cho người tiêu dùng Việt Nam. "JCB Happy Weekend" không chỉ tạo ra ưu đãi hấp dẫn, mà còn là cách để JCB và Payoo cùng nhau mang đến tiện ích, niềm vui và sự gắn kết bền vững hơn với người dùng".

"JCB Happy Weekend" được vận hành trên nền tảng khuyến mại (Promotion Platform) do Payoo tự phát triển, một nền tảng công nghệ hiện đại được xây dựng trên hệ thống kỹ thuật tiên tiến và mạng lưới đối tác rộng khắp. Nền tảng này cho phép kích hoạt ưu đãi tức thì, triển khai nhanh chóng và đồng bộ trên toàn hệ thống, đồng thời đảm bảo quản lý minh bạch và chính xác cho từng giao dịch.