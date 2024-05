Tòa nhà lớn nhất châu Âu được xây dựng bằng máy in 3D

Là một căn hộ hai phòng ngủ rộng 80 m² chưa được đặt tên này được xây dựng bằng máy in BOD2 của Công ty COBOD, cũng là loại máy in được sử dụng trên tòa nhà in 3D lớn nhất châu Âu.



Theo COBOD, những ngôi nhà này có thể được xây dựng với giá 1.500 Euro/m², đối lập với mức giá trung bình của TP. Porto là 3.104 Euro (khoảng 3.330 USD)/m². Mức giá rẻ hơn này phần lớn là do tốc độ xây dựng được cung cấp bởi máy in 3D, với việc hợp giống xi măng theo từng lớp, tạo nên cấu trúc cơ bản của ngôi nhà.





Toàn bộ quá trình in mất 18 giờ, sau đó công nhân sẽ hoàn thiện ngôi nhà bằng cách lắp đặt các cửa sổ, cửa ra vào, tấm ốp, mái nhà và bất cứ thứ gì cần thiết khác. Bao gồm cả sức lao động của con người, toàn bộ dự án chỉ mất chưa đầy hai tháng để hoàn thành.





Ngôi nhà có dạng một ngôi nhà một tầng đơn giản được xác định bởi những bức tường có đường viền nổi bật cho thấy nó được xây dựng bằng máy in 3D. Nội thất được bố trí xung quanh nhà bếp và phòng ăn trung tâm, với phòng khách, hai phòng ngủ và phòng tắm liền kề. Ngôi nhà tương đối cơ bản so với những ngôi nhà in 3D khác. Cũng có một số loại mẫu nhà in 3D cao cấp hơn; tuy vây, nó vẫn rẻ hơn khoảng 400.000 USD, và tập trung vào một thị trường hoàn toàn khác.



Trong tương lai, công ty hy vọng sẽ mở rộng quy mô sản xuất và đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2030 bằng cách sử dụng các vật liệu xây dựng thay thế như bê tông xanh, đất và rơm, tạo nên những ngôi nhà bền vững và dễ tiếp cận cho nhiều người.