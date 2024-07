Be Here Now: Không gian chánh niệm và trà đạo tại TP HCM

Ngôi nhà chánh niệm - Không gian nhiều năng lượng



Gần cuối con hẻm 21/20 Xuân Thủy, Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP HCM, có một căn villa đơn giản nằm nép mình dưới những tán cây. Lối vào được thiết kế một cách khéo léo tạo ra một cảm giác đón chào và mở rộng. Khoảng sân nhỏ với những bộ bàn ghế mộc mạc cùng cây xanh mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Những chiếc chuông kinh luân xoay - "Bánh Xe cầu nguyện", biểu tượng đặc trưng trong văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa nằm lặng lẽ nơi bờ rào như một lời mời gọi bạn bước vào thế giới của sự tĩnh lặng và chánh niệm.

"Mời bạn đi vào xứ sở của giây phút hiện tại" - tấm biển giản dị thôi thúc ta bước vào, tạm gác lại những ưu phiền và xáo trộn bên ngoài, bỏ lại mọi ồn ào khói bụi của thành phố bên kia bờ sông Sài Gòn.

Không gian ở Be Here Now được sắp xếp hài hoà giữa chức năng và hình thức.

Khu vực Trà Đạo được bố trí một cách trang nhã, với kệ trưng bày các bộ ấm chén và vật phẩm nghệ thuật. Những vật phẩm trang trí và dụng cụ pha trà được sắp xếp một cách gọn gàng và có chủ đích. Sự sắp xếp này không chỉ tạo cảm giác ấm cúng mà còn giúp người thưởng trà cảm nhận được sự tôn trọng và tâm huyết của người tạo ra không gian này. Ánh sáng mềm mại từ những chiếc đèn chiếu sáng phía sau kệ tạo ra một không gian thật sự bình yên và thư thái. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tối giản và tinh tế trong từng chi tiết trang trí.

Bức tượng Phật được đặt trang trọng dưới ánh sáng vàng ấm áp, cùng với những cây cảnh xanh mát, tất cả tạo nên một không gian thiền định tuyệt vời… Bước vào không gian yên bình này, ngay lập tức khiến người ta chỉ muốn tìm ngay một chỗ để yên vị, gọi 1 ấm trà, thả lỏng mọi giác quan và thật sự hòa mình vào cái gọi là Be Here Now – tôi của bây giờ và ở đây.

Đôi khi, chúng ta cần một khoảng không gian yên tĩnh để dừng lại, thở sâu, và lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm bên trong.

Be Here Now được hình thành từ ước mơ của một cô gái trẻ, người đã dành nhiều năm để ấp ủ và nuôi dưỡng dự án này trước khi chính thức mở cửa đón khách từ đầu năm 2024. Cô chủ chia sẻ rằng qua mỗi ly trà, mỗi buổi thiền, mỗi cuộc trò chuyện, mỗi người có thể tìm thấy sự an yên và học hỏi được điều gì đó quý giá về chính mình và thế giới xung quanh. Đây là không gian nơi những tâm hồn đồng điệu tìm đến để gặp gỡ, chia sẻ và nuôi dưỡng những khoảnh khắc bình yên, đồng thời cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá và phát triển bản thân.

Lấy chánh niệm làm kim chỉ nam, Be Here Now tập trung vào những hoạt động xoay quanh thân – tâm - trí để mang lại sự cân bằng và bình an cho những người tới đây.

Be Here Now cung cấp một loạt các hoạt động và trải nghiệm nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao tần số năng lượng. Các buổi thiền định và yoga phục hồi giúp tâm trí tĩnh lặng và thư giãn, trong khi các workshop kết nối và chia sẻ mang đến cơ hội để bạn phát triển kỹ năng mềm và các phương pháp nâng cao bản thân. Ngoài ra, các hoạt động như Tắm Âm Thanh với Chuông Xoay Tây Tạng và Thiền chuông được thiết kế để giúp bạn giải tỏa căng thẳng, cân bằng năng lượng và phục hồi sức khỏe sau những áp lực của công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, với quan niệm trà là chất dẫn tuyệt vời cho các hoạt động tìm về chánh niệm, tại Be Here Now có các lớp giảng dạy về nghệ thuật và triết lý thưởng trà từ đơn giản đến chuyên sâu. Có thể nói đây là một trong những nơi hiếm hoi ở TP HCM theo đuổi nghệ thuật trà đạo một cách chuyên nghiệp.

Be Here Now tập trung vào việc cung cấp các loại trà cao cấp, được chọn lọc kỹ càng theo tiêu chí nguồn gốc rõ ràng và lợi ích sức khỏe. Một bộ sưu tập đa dạng các loại trà cao cấp……và nhiều loại trà thảo mộc khác. Mỗi ấm trà được pha chế một cách tinh tế, đảm bảo phù hợp với từng cá nhân và từng khoảnh khắc. Dù bạn đang tìm kiếm những phút giây tĩnh tâm, muốn thư giãn cùng bạn bè và người thân, hay cần một không gian thảo luận nghiêm túc cùng đối tác, Be Here Now luôn có thức uống phù hợp để đồng hành cùng bạn.

Lan tỏa để gần nhau hơn

Theo thời gian cùng với sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, Be Here Now không đơn thuần là một thiền trà mà dần trở thành ngôi nhà chung cho nhiều đối tượng, từ những doanh nhân thành đạt đến các bạn trẻ, từ những người đam mê trà đạo, thiền định đến các gia đình nhỏ,… Mỗi cá nhân được khuyến khích để mở lòng, chia sẻ trải nghiệm và cùng nhau tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc. Đây là nơi mà bạn không chỉ đến để thưởng trà, mà còn đến để học cách sống thật với chính mình, với người khác và với thế giới tự nhiên.

Rất nhiều hoạt động được tổ chức ở đây đã mang đến cho khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, khác biệt để mỗi người có thể tự nuôi dưỡng cảm xúc, tự thư giãn tâm trí và tự phát triển bản thân.

Nếu là một người yêu trà và thiền định, Be Here Now là nơi kết nối để bạn tìm gặp những con người đồng điệu để cùng chia sẻ kiến thức, lý tưởng.

Nếu bạn là những doanh nhân thành đạt cần một nơi chốn riêng tư, trang nhã để tiếp đối tác thì những bàn trà ở Be Here Now sẽ là lựa chọn hoàn hảo để khơi gợi nhiều cảm xúc và cảm hứng tích cực.

Nếu bạn đang có nhiều vướng mắc hay căng thẳng trong công việc, cuộc sống, phòng trị liệu âm thanh sẽ từng bước tháo gỡ những muộn phiền….

Be Here Now không chỉ là một quán trà hay một trung tâm thiền, mà còn là một cộng đồng

Một điều đặc biệt bạn có thể tìm thấy ở Be Here Now là ở đây luôn có các chương trình chào đón trẻ em – đối tượng vốn được cho là chưa hẳn phù hợp với thiền định và trà đạo. Tuy nhiên, các buổi workshop dành cho gia đình được thiết kế nhẹ nhàng, gần gũi đã được nhiều phụ huynh đưa con đến tham gia. Ở đây, trẻ được dạy lòng biết ơn, được tự do thể hiện bản thân và được thoải mái "tắm" mình trong không khí tự nhiên vốn có: nhẹ nhàng, trong trẻo, bình thản – như chưa từng bị phiền nhiễu bởi điện thoại, tivi…

Để đến gần hơn với mọi người, Be Here Now cũng có những đêm nhạc "Chữa Lành"diễn ra thường kỳ mỗi tháng 2 lần với nhiều chủ đề khác nhau. Trong không gian ấm cúng, những giai điệu du dương cùng với hương trà thơm ngào ngạt sẽ đưa mọi người lại gần nhau hơn.

Team building - retreat An Yên giữa lòng TP HCM

Những hoạt động tại Be Here Now không chỉ dành cho cá nhân mà còn mở rộng tới cộng đồng doanh nghiệp, với các chương trình team building được thiết kế đặc biệt ngay tại Ngôi Nhà Chánh Niệm. Chương trình tại Be Here Now đề cao sự tinh tế và phù hợp, loại bỏ nhu cầu di chuyển xa xôi hay các hoạt động vận động nặng nề, không phù hợp với một số người và lứa tuổi.

"Gói Retreat Một Ngày Tại Be Here Now" mang đến cơ hội để nhân viên trong các doanh nghiệp có dịp được thả lỏng và giải tỏa căng thẳng qua các hoạt động chánh niệm như thiền tập, thiền buông thư, Bữa ăn chánh niệm và Tắm Âm Thanb (Sound Bath). Điểm nhấn là hoạt động Vòng Tròn Kết Nối, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ và trao đổi cảm xúc, tạo dựng sự hiểu biết và thấu cảm lẫn nhau. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các thành viên, mang lại hiệu quả gắn kết sâu sắc hơn so với các hoạt động ngoài trời sôi động hay các buổi tiệc tùng.

Đặc biệt, với việc không cần di chuyển xa, gói Retreat một ngày tại Be Here Now không những giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà còn cung cấp một trải nghiệm mới mẻ và thiết thực cho nhân viên. Đây là giải pháp lý tưởng để cải thiện tinh thần làm việc, nâng cao sự gắn kết và động lực cho đội ngũ.

Nhiều người tham gia đã bày tỏ sự biết ơn khi được sống trong những giờ phút yên bình và thân mật tại Be Here Now, giúp họ trở lại công việc với tâm thế tươi mới và hăng hái. Hãy để Be Here Now giúp bạn và đội ngũ của mình tái tạo năng lượng và tinh thần, tạo dựng một môi trường làm việc đầy cảm hứng và hiệu quả.

Sáng tạo ẩm thực thân thiện và tinh tế Với cam kết mang đến những giá trị sức khỏe cho cộng đồng, Be Here Now sẽ mở rộng dịch vụ của mình bằng cách giới thiệu bữa ăn trong tháng 7 này. Ở nơi đây sẽ phục vụ bữa sáng lành mạnh giúp khởi đầu ngày mới hoàn hảo, Set Trưa văn phòng với những món ăn nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng và lành mạnh. Mỗi món ăn đều hướng tới nguyên liệu thuần thực vật, được chuẩn bị kỹ lưỡng và thiết kế để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được hương vị tuyệt vời và giá trị dinh dưỡng cao.Mỗi bữa ăn tại Be Here Now không chỉ là những món ăn ngon miệng mà còn là một phần của trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, với sự tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng.