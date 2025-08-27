Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

27 tháng 8, 2025 | 10:44

27 tháng 8, 2025 | 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

Trường CĐ Hoa Sen - Công viên phần mềm Quang Trung TP HCM, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật trực thuộc Viện Khoa học Phát triển Tài năng Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hỗ trợ các bạn thanh niên khuyết tật hòa nhập và phát triển nghề nghiệp thông qua công nghệ số.

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật - Ảnh 1.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và giới truyền thông cùng sự tham gia của 60 học viên là thanh niên khuyết tật đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

GS Trần Văn Tín cho biết: "Trung tâm Số hóa Thanh niên Khuyết tật được thành lập với mục tiêu hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật, từ đào tạo nghề, trang bị kỹ năng số cho đến kết nối việc làm. Chúng tôi mong muốn giúp các em tự tin hòa nhập, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội".

Chương trình đào tạo của Trung tâm Số hóa Thanh niên Khuyết tật được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng thực tiễn trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, livestream bán hàng trên nền tảng Tiktok... Qua đó, giúp các bạn trẻ khuyết tật có thêm cơ hội khẳng định bản thân, tự tạo việc làm và nâng cao thu nhập trong bối cảnh kinh tế số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật - Ảnh 2.

Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật của Viện Khoa học Phát triển Tài năng Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị, bao gồm Đoàn phường Trung Mỹ Tây; Tập đoàn Thanh niên Việt Nam – Văn phòng phẩm Bút bi Thiên Lộc; Trường CĐ Hoa Sen cùng các đơn vị đồng hành: Công ty CP Numatec Việt Nam, Công ty TNHH cá sấu Huy Hoàng, Cộng đồng siêu thị Vietwise, Chị Em Họ Trần và nền tảng TikTok.

Sự hỗ trợ này không chỉ giúp thanh niên khuyết tật có cơ hội tiếp cận với công nghệ số mà còn tạo điều kiện cho họ phát triển và hòa nhập vào xã hội.

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật - Ảnh 3.

Với tâm huyết nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu các nền tảng mạng xã hội, GS Trần Văn Tín quyết định chọn nền tảng Tiktok để giảng dạy tạo môi trường học tập và thực chiến cho người khuyết tật theo cách riêng của mình nhằm cầm tay chỉ việc từ nguồn 350 học viên là người thường.

Khi đưa ra ý tưởng này gần như các học viên sẵn sàng tham gia thiện nguyện vì như vậy các bạn vừa giúp cho từng người khuyết tật vừa có điều kiện ôn lại bài học cũ có hiệu quả nhất đúng theo phương châm là học bổ túc văn hóa (người biết chỉ người chưa biết).

Chương trình "Khuyết tật nhiệm màu" là một kỳ vọng lớn lao để có thể giúp cho hàng trăm ngàn người khuyết có cơ hội tự khẳng định mình và cũng là cơ hội cho hàng ngàn doanh nghiệp thông qua cộng đồng này để giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật - Ảnh 4.

Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I của Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật có hồi kết tốt đẹp là sau 6 buổi học tập nghiêm túc của thầy và trò cùng đồng hành với 30 tình nguyện viên của siêu thị Sống Có Hiếu đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ được cấp giấy chứng nhận đạt 99%, ai cũng tạo được 1.000 follow và tạo giỏ hàng để gắn lên TikTok, bắt đầu tên và sau là Khuyết Tật Nhiệm Màu là chính, đã tạo ra thương hiệu riêng cho cộng đồng yếu thế.

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật - Ảnh 5.

Các đơn vị tài trợ và đồng hành


Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết Tật dự kiến sẽ mở thêm các khóa học ở các địa phương khác nhau, kết hợp chính quyền sở tại và các khối doanh nghiệp các tỉnh và các vùng miền.

Trung tâm cũng mong muốn với sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị ngày càng nhiều hơn để chương trình này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho thanh niên khuyết tật khởi nghiệp 5.0 trong lĩnh vực kinh tế số trên toàn quốc.

P.Nguyễn

