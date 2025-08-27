Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Trường CĐ Hoa Sen - Công viên phần mềm Quang Trung TP HCM, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật trực thuộc Viện Khoa học Phát triển Tài năng Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hỗ trợ các bạn thanh niên khuyết tật hòa nhập và phát triển nghề nghiệp thông qua công nghệ số.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và giới truyền thông cùng sự tham gia của 60 học viên là thanh niên khuyết tật đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

GS Trần Văn Tín cho biết: "Trung tâm Số hóa Thanh niên Khuyết tật được thành lập với mục tiêu hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật, từ đào tạo nghề, trang bị kỹ năng số cho đến kết nối việc làm. Chúng tôi mong muốn giúp các em tự tin hòa nhập, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội".

Chương trình đào tạo của Trung tâm Số hóa Thanh niên Khuyết tật được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng thực tiễn trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, livestream bán hàng trên nền tảng Tiktok... Qua đó, giúp các bạn trẻ khuyết tật có thêm cơ hội khẳng định bản thân, tự tạo việc làm và nâng cao thu nhập trong bối cảnh kinh tế số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật của Viện Khoa học Phát triển Tài năng Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị, bao gồm Đoàn phường Trung Mỹ Tây; Tập đoàn Thanh niên Việt Nam – Văn phòng phẩm Bút bi Thiên Lộc; Trường CĐ Hoa Sen cùng các đơn vị đồng hành: Công ty CP Numatec Việt Nam, Công ty TNHH cá sấu Huy Hoàng, Cộng đồng siêu thị Vietwise, Chị Em Họ Trần và nền tảng TikTok.

Sự hỗ trợ này không chỉ giúp thanh niên khuyết tật có cơ hội tiếp cận với công nghệ số mà còn tạo điều kiện cho họ phát triển và hòa nhập vào xã hội.

Với tâm huyết nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu các nền tảng mạng xã hội, GS Trần Văn Tín quyết định chọn nền tảng Tiktok để giảng dạy tạo môi trường học tập và thực chiến cho người khuyết tật theo cách riêng của mình nhằm cầm tay chỉ việc từ nguồn 350 học viên là người thường.

Khi đưa ra ý tưởng này gần như các học viên sẵn sàng tham gia thiện nguyện vì như vậy các bạn vừa giúp cho từng người khuyết tật vừa có điều kiện ôn lại bài học cũ có hiệu quả nhất đúng theo phương châm là học bổ túc văn hóa (người biết chỉ người chưa biết).

Chương trình "Khuyết tật nhiệm màu" là một kỳ vọng lớn lao để có thể giúp cho hàng trăm ngàn người khuyết có cơ hội tự khẳng định mình và cũng là cơ hội cho hàng ngàn doanh nghiệp thông qua cộng đồng này để giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I của Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật có hồi kết tốt đẹp là sau 6 buổi học tập nghiêm túc của thầy và trò cùng đồng hành với 30 tình nguyện viên của siêu thị Sống Có Hiếu đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ được cấp giấy chứng nhận đạt 99%, ai cũng tạo được 1.000 follow và tạo giỏ hàng để gắn lên TikTok, bắt đầu tên và sau là Khuyết Tật Nhiệm Màu là chính, đã tạo ra thương hiệu riêng cho cộng đồng yếu thế.

Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết Tật dự kiến sẽ mở thêm các khóa học ở các địa phương khác nhau, kết hợp chính quyền sở tại và các khối doanh nghiệp các tỉnh và các vùng miền.

Trung tâm cũng mong muốn với sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị ngày càng nhiều hơn để chương trình này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho thanh niên khuyết tật khởi nghiệp 5.0 trong lĩnh vực kinh tế số trên toàn quốc.