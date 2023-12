CEO Betty Bùi Đỗ: Từ chối sống ở Úc, về Việt Nam gây dựng thương hiệu làm đẹp uy tín

Với vốn kiến thức hiện đại và sự sáng tạo không ngừng, Betty Bui Do đã chứng minh rằng đằng sau vẻ đẹp của người phụ nữ là một tâm hồn kiên định và mục tiêu tầm cao trở thành nữ doanh nhân trẻ đầy bản lĩnh.

Hãy cùng khám phá chặng đường đầy ấn tượng của CEO Betty Bui Do - Sự nghiệp của cô không chỉ là một câu chuyện thành công cá nhân mà còn phản ánh tầm nhìn, đam mê, và lòng hiếu kỳ không ngừng nghỉ.

"Ngọc Nữ" của gia đình đa ngành - Nền tảng của sự nghiệp

CEO Betty Bui Do được sinh ra trong một gia đình kinh doanh nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất nhựa và thẩm mỹ công nghệ cao. Đây là một nền tảng vững chắc giúp cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Từ đó, Betty Bui Do đã "khôn khéo" sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm được kế thừa từ gia đình để xây dựng một thương hiệu riêng biệt và nổi bật trong ngành thẩm mỹ và làm đẹp. Điều này đã đánh dấu bước khởi đầu đầy triển vọng trong hành trình sự nghiệp của cô.

Betty Bui Do đã hoàn thành chương trình học vấn đỉnh cao với tấm bằng cử nhân khoa học (Bachelor of Science) và sau đó tiến xa hơn với tấm bằng thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính & Marketing (Master of Advanced Commerce) tại Úc.

Sở hữu kiến thức chuyên môn vượt trội và khả năng sử dụng tiếng Anh đáng ngưỡng mộ đã giúp CEO Betty Bui Do trở thành một trong những "điểm sáng" khác biệt và nổi bật so với các CEO khác trong ngành thẩm mỹ trên thị trường.

Tầm nhìn và sứ mệnh thúc đẩy quyết định táo bạo

Thay vì tiếp tục cuộc sống ổn định tại Úc, Betty Bui Do đã đưa ra quyết định táo bạo trở về Việt Nam. Quyết định này là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự bứt phá và khao khát mang lại giá trị cho xã hội của CEO Betty Bui Do.

Cô cho biết rằng ở Việt Nam, cô có thể đem lại nhiều giá trị cho xã hội hơn và có cơ hội thử thách bản thân để thực sự trưởng thành.

Tầm nhìn của cô không chỉ đơn thuần là có được một sự nghiệp thành công trong ngành thẩm mỹ. Đây còn là một cơ hội đáng giá để góp phần vào sự phát triển của ngành thẩm mỹ tại Việt Nam.

Cô mong muốn xây dựng một thương hiệu vững mạnh, không chỉ đánh bại sự cạnh tranh đơn thuần mà còn tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và giúp nâng cao hình ảnh người Việt trên thị trường quốc tế.

Niềm đam mê tạo nên sự khác biệt

Hiện nay, các thẩm mỹ viện đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường tạo nên một môi trường kinh doanh đầy sôi động. Tuy nhiên, dù thị trường làm đẹp đã biến chuyển thế nào, để khẳng định thương hiệu của mình trong ngành này, CEO Betty Bui Do luôn tin rằng một lộ trình kinh doanh bài bản và chuyên nghiệp, luôn kiên định với tiêu chí "chất lượng" được xem là kim chỉ nam xuyên suốt sẽ đem đến thành công.

Betty Bui Do sớm nhận ra rằng, để thực hiện đam mê và sứ mệnh của mình, cô cần kết hợp các kiến thức về da liễu với công nghệ và sản phẩm thẩm mỹ hiện đại.

Đầu tiên, cá nhân người làm chủ phải am hiểu về ngành nghề, điều đó chứng tỏ bản thân họ phải luôn chịu khó học hỏi và không ngừng cập nhật những kiến thức mới về chuyên môn.

Với sự quyết tâm và tinh thần học hỏi không ngừng, Betty Bui Do đã nắm vững kiến thức về các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Điều này đã giúp cô thành lập "đứa con tinh thần" 𝐎𝐈 𝐀𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜 với tầm nhìn hoàn hảo - không chỉ giới hạn trong việc làm đẹp ngoại hình mà còn tôn vinh vẻ đẹp nội tại.

Cô và đội ngũ của mình luôn lắng nghe và tạo ra những giải pháp cá nhân hóa để đáp ứng mục tiêu làm đẹp riêng của mỗi người. Có thể nói, với những đóng góp nổi bật của nữ doanh nhân trẻ đầy tài năng đã mang đến những điều tích cực cho cộng đồng xã hội.

Đặc biệt là thế hệ phụ nữ hiện đại, giúp truyền cảm hứng to lớn cho việc dám thay đổi để trở nên xinh đẹp, hạnh phúc và thành công hơn.

"Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên"

Thương trường là chiến trường và chỉ khi bước chân vào, CEO Betty Bui Do mới thấy được những áp lực, bon chen khốc liệt trên con đường này. Khoảng thời gian đầu cô và đội ngũ cũng đã gặp không ít khó khăn để có được tệp khách hàng trung thành và yêu mến từng sản phẩm dịch vụ của mình.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã khiến các doanh nghiệp nói chung và nói riêng đều đối mặt với rất nhiều thử thách. Nhưng không vì vậy mà nữ doanh nhân cảm thấy tiêu cực và tự đặt mình vào tình thế bị động.

Cô đã cùng đội ngũ nhân viên của mình triển khai nhiều công việc làm tại nhà trong thời gian chống dịch. "Dám nghĩ, dám làm, bứt phá để thành công. Khó khăn nào cũng có thể vượt qua được, chỉ cần mình dám đối diện." - Nữ doanh nhân chia sẻ.

Chính vì vậy, cô bỏ sau lưng những sự nghi ngờ về các định hướng kinh doanh và nỗ lực tập trung phát triển thương hiệu mình đang hướng tới. Đối với Betty Bui Do, sau mỗi lần thất bại cô lại có thêm động lực để chinh phục con đường đã chọn. Đó là những gì đã làm nên một nữ doanh nhân Betty Bui Do quyết đoán, bản lĩnh và vững vàng như ngày hôm nay.