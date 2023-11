Brad Pitt luyện cơ bắp, ăn kiêng; Angelina giao việc cho các con

Angelina Jolie và các con

Pax Thiên (tên khai sinh Phạm Quang Sáng) 20 tuổi, được Jolie và Pitt nhận nuôi năm 2007. Anh tốt nghiệp trung học tại trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6/2021. Pax Thiên từng hai lần làm trợ lý cho mẹ trên phim trường. Năm 2017, Pax chịu trách nhiệm quay phim và chụp ảnh hậu trường cho dự án First They Killed My Father ở Campuchia. Giữa năm 2022, anh giúp Jolie xách đồ, trao đổi công việc với êkíp phim điện ảnh Without Blood .