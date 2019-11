"Chẳng phải tình cờ" - một buổi chiều thăng hoa cùng Uyên Linh, Lân Nhã

Tiệc chiều với âm nhạc



Bốn giờ chiều chẳng phải là thời điểm ưa thích để người nghe thưởng thức âm nhạc, lại càng xa lạ với một đô thị vốn sẵn nếp sống nhộn nhịp như TP HCM. Giữa cái khoảnh khắc mà TP HCM bước vào giờ cao điểm bất kể cuối tuần - bên ngoài đường phố vẫn chưa thôi nhộn nhịp và lòng người vẫn chưa hết nôn nao - Uyên Linh và Lân Nhã đã mời khán giả của mình dừng chân ngồi xuống nghe nhạc, trong một khán phòng không quá nhỏ để trưng trổ tài năng, nhưng cũng vừa đủ lớn để chất chứa cõi lòng.



"Chẳng phải tình cờ" mà Uyên Linh và Lân Nhã lại cùng nhau tổ chức liveshow giữa thời điểm cuối năm tất bật, đúng như tên gọi của chương trình đã khơi gợi một cách đầy hữu ý. Mối duyên này đã nhem nhóm bắt đầu kể từ khi cả hai cùng song ca Em và Tôi trong một vòng thi của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam (Vietnam Idol) năm 2010. Bước ra khỏi cuộc thi, cả Uyên Linh lẫn Lân Nhã đều đã có những bước tiến rất khác nhau, nhưng đâu đó cũng có những điểm giao nhất định trên con đường sự nghiệp của mình. Thế nên, liveshow lần này giống như là một dịp để hai ca sĩ (cùng mang họ Trần!) cùng nhau ôn lại kỷ niệm, vừa nhìn lại những gì đã qua, vừa tiếp tục hát những gì mình thích để thỏa mãn đam mê với nghề.

Rất nhiều nghệ sĩ đã đến tham dự tiệc chiều âm nhạc độc đáo trong đó có NSƯT Thành Lộc, danh ca Trịnh Vĩnh Trinh, ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca sĩ Nguyên Hà, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, nhà thiết kế Andrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn, Á hậu Lệ Hằng, nhà thiết kế Hà Linh Thư…

Lân Nhã – sẽ không còn nữa những giấc mơ buồn



Mở màn chương trình, Uyên Linh bắt đầu với Người hát tình ca, rồi nhanh chóng hòa giọng cùng Lân Nhã trong Độc bước, vốn là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cả hai ở thời kỳ đầu đi hát. Nếu như Uyên Linh không phải mất quá nhiều thời gian để rũ bỏ cái mác "Idol" thì Lân Nhã từng có một thời gian chật vật với nghề, thậm chí đã có lúc phải rẽ hướng sang lĩnh vực khác. Lựa chọn dòng nhạc trữ tình với phong cách lịch lãm dễ khiến Lân Nhã bị so sánh với rất những đàn anh đi trước. Bản tính hiền lành càng khiến anh khó bật lên giữa một showbiz biến động, nhiều màu sắc. Tuy nhiên, Lân Nhã vẫn kiên quyết trung thành với niềm đam mê đã chọn, và qua thời gian anh đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi một lần nữa đứng chung sân khấu với Uyên Linh – người từng là đối thủ đã đánh bại mình trong cuộc thi năm xưa.

Dù đã từng chinh chiến nhiều thể loại, nhưng dường như Lân Nhã chỉ hát hay nhất và tình nhất khi lựa chọn dòng nhạc ballad, đặc biệ là những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh đứng trên sân khấu, hát nhạc buồn mà môi vẫn mấp máy nụ cười, mắt vẫn không ngừng giao lưu với khán giả phía dưới. Nếu chỉ nhìn hình ảnh ấy, khó ai có thể đoán được chàng ca sĩ điển trai này đã là người đàn ông của "ngôi nhà và những đứa trẻ". Hẳn là vì thế mà các ca khúc trữ tình qua giọng hát của Lân Nhã lại càng êm ái hơn, không quá ủy mị và sầu não, mà có cảm giác yên bình, vững chãi của một người đang là trụ cột của gia đình.



Ngay sau khi Uyên Linh vừa lui vào hậu trường, Lân Nhã lập tức quyến rũ người nghe bằng một loạt những ca khúc đã giúp anh chinh phục được khán giả trong thời gian gần đây như Những tiếng thở dài, Liên khúc Hoa Tàn, Tình Nồng, Never Fall In Love, và Phượng hồng. Trong đêm nhạc, anh mạnh dạn thể hiện hai ca khúc nước ngoài là How Am I Supposed To Live Without You và Sway – một trong số đó có sử dụng vũ đạo, cho thấy Lân Nhã cũng hoàn toàn có thể sexy theo một cách rất riêng biệt.

Lân Nhã trong "Chẳng phải tình cờ" đã khẳng định hình ảnh một người đàn ông hát, một nam nghệ sĩ tinh tế, chân thành và thừa nội lực tài năng nhưng lại rất điềm đạm.



Uyên Linh – đã thấy trong lòng da diết hơn

Sau khi Lân Nhã thiết lập một không gian trữ tình lãng mạn, Uyên Linh tiếp tục quay trở lại để hâm nóng sân khấu bằng giọng hát đầy nội lực của mình. Cô chiêu đãi khán giả bằng bản hit một thời Chờ người nơi ấy, rồi tri ân người thầy đầu tiên trong âm nhạc Quốc Trung bằng Sao chẳng về với em với một bản phối đậm chất jazz cùng tiếng saxophone day dứt của Hồng Kiên.

Khác với Lân Nhã, sức ép của Uyên Linh thuở mới vào nghề đến từ những danh xưng mà mọi người vẫn hay đặt cho cô. Những "quán quân", "thần tượng", "diva" hay "tiểu diva" có lẽ vẫn không hợp bằng nhan đề của ca khúc mà cô lựa chọn để mở màn: người hát tình ca. Sau gần mười năm làm nghề, dường như những bài hát "để đời" của hai ca sĩ đã tự hoán đổi vị trí cho nhau: Lân Nhã nay đã là "người hát tình ca" còn Uyên Linh thì vẫn cứ "độc bước đời tôi".

Vì thế mà theo thời gian, giọng hát của Uyên Linh càng trở nên da diết hơn, và những bản tình ca qua tiếng hát của cô lại càng trở nên… buồn hơn. Trước bài Cô đơn, Linh xin khán phòng hãy cố kiên nhẫn để nghe Linh hát ca khúc này. Bởi quả thực trong chiều rehearsal, Linh đã phải bỏ bài hát này giữa chừng. Đó là những lời tự đáy lòng Linh không chỉ với khán giả mà là với chính Linh. Và rồi Linh cũng vượt qua trở ngại này để có một phiên bản Cô đơn hay tuyệt dành cho khán giả của mình. Cũng như Linh đã vượt qua những cô đơn tận cùng trong tâm hồn để đủ xúc cảm gieo vào lòng công chúng, những người yêu nhạc những thanh âm đẹp không chỉ hôm nay mà mãi về sau này.