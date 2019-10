Góc khuất hôn nhân, sự nghiệp của Vũ Cẩm Nhung được hé lộ trong sách mới

"Bao giờ là đúng lúc" được nhìn nhận là cuốn sách mang đến cảm hứng sống và yêu cho nhiều người trẻ. Vũ Cẩm Nhung đã truyền tinh thần chiến binh của mình một cách bình thản nhất đến thế hệ người mẫu đàn em và những người trẻ khác đang chập chững vào đời. Chị xem cuốn sách là một dự án nho nhỏ để nhìn lại bản thân, để thêm trân trọng và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cuốn sách với lời kể bình thản và giản dị đã khép lại một chặng đường đầy thách thức đã qua để chuẩn bị mở ra kỷ nguyên mới của Vũ Cẩm Nhung.



Sau khi được đón nhận nồng nhiệt tại Hà Nội, cuốn tự truyện của Vũ Cẩm Nhung tiếp tục được ra mắt tại TP HCM. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè và người yêu mến chị. Trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người luôn xem Vũ Cẩm Nhung là em gái; nhà sản xuất kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân, make up artist Nam Trung, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Xuân Lan, Mâu Thuỷ, Lê Thuý; những người bạn thân quý của tác giả như Hà Kiều Anh, Giáng My, Diễm My, Thủy Hương, Trần Bảo Ngọc, Thanh Mai, Mai Thu Huyền, Hiền Mai… Ngoài ra, sự kiện cũng thu hút những người yêu mến sách, các nhà văn có tầm ảnh hưởng như Phan Ý Yên, Anh Khang.

Sự kiện ra mắt sách diễn ra khá ấm áp, tựa như một buổi trò chuyện giữa những người bạn cũ. Siêu mẫu Trần Bảo Ngọc kể lại các mẩu chuyện về Vũ Cẩm Nhung những năm 90 khi mà nghề người mẫu vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Thanh Mai, Giáng My cũng chia sẻ các câu chuyện về kinh doanh, kể lại nhiều điều thú vị xoay quanh "chiến binh Vũ Cẩm Nhung", đọng lại một điều thấm thía "phụ nữ đẹp bước vào thương trường phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, để không bị xem là bình hoa di động". Các câu chuyện về một thời, thông qua lời kể của người cùng thời với tác giả như bạn bè và chính thầy giáo của Vũ Cẩm Nhung, đã mang đến sự xúc động cho cả khán phòng. Phần lớn các nghệ sĩ đều ở lại nghe chia sẻ đến hết chương trình và chúc mừng tác giả Vũ Cẩm Nhung.

Thông qua các lát cắt cuộc đời mình, siêu mẫu muốn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ, những phụ nữ trưởng thành nguồn năng lượng tích cực để luôn bình tâm hướng về đích là cuộc đời an yên toại ý. Vũ Cẩm Nhung bộc bạch: "Tôi mong, mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy được bóng dáng của mình sau mỗi câu chuyện tôi viết, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau".