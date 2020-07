BTS tiếp tục “bỏ túi” thành tích khủng

Mới đây, ca khúc Blood sweat&tears của 7 chàng trai nhà Big Hit đã cán mốc hơn 600 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV thứ 7 của nhóm đạt được thành tích này. Trước đó, các video của BTS như DNA, Boy with luv, Fake love, Fire và 2 bài hát khác cũng thu hút hơn 600 triệu view. Kể từ khi phát hành vào tháng 10/2016, Blood sweat&tears - ca khúc chính trong album thứ 2 Wings của nhóm - đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến rộng rãi của công chúng.

Theo Yonhap, Wings cũng xuất sắc xếp vị trí 26 trên bảng xếp hạng album của Billboard, đây là thứ hạng cao nhất mà nhóm nhạc Kpop từng nắm giữ cho đến nay.

Người hâm mộ háo hức trước thông tin tái xuất của BTS trong tháng 8.

Trong ngày 10/7, BTS còn khiến khán giả sững sờ về mức độ ảnh hưởng của 7 chàng trai. Vượt mặt những tên tuổi đình đám như The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber và Lady Gaga, Map of the Soul: 7 - vừa phát hành tháng 2/2020 của BTS, là album duy nhất đạt doanh số trên nửa triệu bản, cụ thể là 552.000 bản trong 6 tháng đầu năm tại thị trường Mỹ. Các chuyên gia đánh giá, đây là kết quả quá bất ngờ, nhất là trong thời điểm làng nhạc Mỹ sụt giảm 18% doanh thu so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng dịch COVID-19.