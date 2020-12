Không thể nhịn cười khi nghe con trai Xuân Bắc miêu tả mẹ

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Nếu bạn cần gấp 1 chiếc quần tây thật đẹp, nhưng không thể chọn được mẫu ưng ý ở các cửa hàng may sẵn, hãy đến Mon Amie. Dịch vụ đặc biệt may quần tây lấy ngay trong ngày chỉ có duy nhất tại Mon Amie, chúng tôi tin rằng, bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nhà may nào tại TP HCM.