Mùa dịch, chớ nên bỏ qua đồ hộp

2- Trong nhà máy, các loại rau củ quả sẽ được cắt gọt, rửa sạch sẽ, bỏ vào trong hộp thiếc với nước, nước trái cây và hàn kín. Một khi được hàn kín, đồ hộp sẽ nhanh chóng được đốt nóng đến một nhiệt độ chính xác để tiêu diệt vi khuẩn gây hại. Sau công đoạn này là lúc hộp thiếc sẽ được làm nguội, sẵn sàng để vận chuyển.

Một trong những vấn đề nghi ngại đối với người tiêu dùng, là đồ hộp thường không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sau khi được nhà sản xuất bỏ thêm quá nhiều đường và muối. Tuy vậy, Lisa Richards, nhà dinh dưỡng học chuyên ngành sức khỏe đường ruột, tác giả cuốn sách The Candida Diet, nhận định ý kiến cho rằng thực phẩm đóng hộp ít dinh dưỡng hơn thực phẩm tươi và đông lạnh không chính xác. Dù công đoạn tiệt trùng có làm giảm nhiều vitamin dễ hòa tan như vitamin C và B, nhưng so với thực phẩm tươi sống hoặc bảo quản đông, hàm lượng khoáng chất, nhiều loại vitamins, đạm, chất béo và tinh bột được giữ nguyên gần như hoàn toàn sau khi đóng hộp đúng tiêu chuẩn.

Một công nghệ khác cũng bảo toàn tối đa dưỡng chất trong thực phẩm chính là công nghệ sấy thăng hoa, thường được dùng để bảo quản thức ăn cho các nhà du hành vũ trụ, vận động viên leo núi cần đảm bảo dưỡng chất thiết yếu để duy trì hoạt động sống. Để sấy thăng hoa, trước tiên người ta sẽ đem cấp đông nhanh ở nhiệt độ -30 đến -50 độ C, sau đó sấy chân không để làm bốc hơi các tinh thể nước đá có trong thực phẩm. Sản phẩm sau khi bị rút hết nước, sẽ được đóng gói trong túi hút chân không để ngăn ẩm và chống sản phẩm bị oxy hóa. Khi muốn sử dụng, có thể ăn ngay (đối với trái cây) hoặc chỉ cần chế nước sôi vào để khôi phục trạng thái, độ ẩm, kết cấu của thực phẩm.

Sử dụng hợp lý để cải thiện chất lượng bữa ăn

Theo Serena Poon, đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng cho các ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood, khi chọn lựa thực phẩm đóng hộp hoặc đóng gói sẵn, ngoại trừ việc cân nhắc lượng đường, muối, chất tạo màu được nhà sản xuất cho thêm vào để kích thích vị giác của người ăn, người tiêu dùng cần lưu ý thêm vài yếu tố sau: nếu chọn trái cây đóng hộp, hãy mua loại đóng cùng với nước, hoặc là nước trái cây cùng loại với loại trái cây đó.

Sử dụng hợp lý để cải thiện chất lượng bữa ăn

Các loại đồ đóng hộp cũng nên chọn loại không muối, hoặc có hàm lượng muối thấp. Trước khi sử dụng nên xả sơ qua với nước và để ráo. Một số loại thức ăn đóng hộp được chuyên gia khuyến khích bởi mùi vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao đó là cá ngừ (nên chọn loại ngâm trong nước thay vì dầu), đậu, măng tây, cà chua, bí đỏ, bắp, củ dền… Tuyệt đối không sử dụng đồ hộp bị vỡ, móp mép, rỉ sét, hoặc có chứa độc tố BPA - một hoá chất sản sinh trong quá trình đóng hộp có thể gây ung thư, béo phì, hoặc tim mạch... Đọc kĩ nhãn trên đồ hộp để biết rõ nhà sản xuất và quá trình đóng gói của chúng.

Việt Nam có khí hậu ưu đãi cho việc trồng trọt, nên đa số người dân không có thói quen tiêu thụ thức ăn đóng gói sẵn. Tuy nhiên, với một ngân sách giới hạn dành cho thực phẩm, cộng với việc di chuyển nên được hạn chế tối đa vì dịch COVID 19 như hiện nay, việc dự trữ một số thức ăn đóng hộp trong gia đình sẽ giảm bớt áp lực cho các bà nội trợ.

Nếu sử dụng một cách hợp lý tuân theo lời khuyên của các chuyên gia, thức ăn đóng hộp sẽ cải thiện chất lượng bữa ăn đáng kể cho mọi người trong mùa dịch, nhất là người bệnh, người già trẻ em, phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú, những người dễ bị lây nhiễm COVID 19, nhưng cũng rất cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý.