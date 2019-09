Độc đáo những bể bơi có tầm nhìn đẹp nhất Việt Nam

Ngoài ra, với hệ thống hơn 150 bể bơi từ bể bơi nước mặn, bể bơi nước nóng đến bể bơi trong nhà… quần thể FLC Sầm Sơn còn xác lập thêm kỷ lục "Khu nghỉ dưỡng có nhiều bể bơi nhất Việt Nam" và trở thành một trong những "thiên đường nước" đầy hấp dẫn.

Bể bơi tại Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An, Quảng Nam)

Nằm ngay cạnh bãi biển Hà My hoang sơ, bể bơi tại Four Seasons Resort mang đến cho du khách tầm nhìn ngút ngàn với màu xanh thẳm như vô tận, xóa nhòa mọi ranh giới. Được thiết kế theo 3 tầng, từ cao xuống thấp, bể bơi vô cực trở thành đặc điểm nhận dạng nổi bật của khu nghỉ dưỡng này. Đó là lý do khiến khu nghỉ này còn là điểm dừng chân của nhiều sao Hàn nổi tiếng như vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jun, Son Ye Jin, So Ji Sub, Han Hyo Joo.

Bể bơi tại Léman Cap (Vũng Tàu)



Được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, hồ bơi vô cực tại Léman Cap tuy không quá rộng lớn nhưng lại mang đến ấn tượng khác biệt nhờ vị trí "tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra biển".

Không gian tràn ngập hơi thở của biển đầy phóng khoáng khiến du khách dễ dàng say đắm khi hòa mình cùng thiên nhiên. Chỉ cần nằm cạnh hồ sưởi nắng, tận hưởng không khí trong lành cũng trở thành trải nghiệm khó quên.