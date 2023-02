Nhiều khách sạn IHG Hotels & Resorts tại Đông Nam Á sắp khai trương

IHG Hotels & Resorts sắp khai trương loạt khách sạn mới tại Đông Nam Á vào năm 2023. Sở hữu hơn 6.000 khách sạn thuộc 18 thương hiệu, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới này sẽ mang tới nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng mong chờ cho năm mới, bao gồm Khách sạn voco Ma Belle Đà Nẵng và Hotel Indigo Saigon The City tại Việt Nam, Regent Bali Canggu tại Indonesia, Dinso Resort & Villas, Vignette Collection tại Thái Lan, Hotel Indigo Kuala Lumpur on the Park tại Malaysia.

voco Ma Belle Đà Nẵng, Việt Nam

Thương hiệu voco chính thức ra mắt Việt Nam với sự kiện khai trương khách sạn voco Ma Belle Đà Nẵng. Nơi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp duyên dáng của khách sạn bờ biển với phong cách dịch vụ đẳng cấp của thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Đến với voco Ma Belle kể từ Quý II/2023, du khách sẽ cảm nhận được nét trẻ trung, thân thiện qua phong cách thiết kế tại voco Ma Belle Đà Nẵng, tiện nghi sang trọng và ẩm thực tinh tế đa dạng…

Khu vực sảnh tại voco Ma Belle Đà Nẵng

Hotel Indigo Saigon The City, tại Việt Nam

Tọa lạc trên con đường Lý Tự Trọng sầm uất của quận 1, khách sạn Hotel Indigo đầu tiên tại Việt Nam cách 6km từ sân bay Tân Sơn Nhất và khu phố Ba Son - một trong những khu vực mang vẻ đẹp xuyên thời gian của thành phố Hồ Chí Minh. Với lối kiến trúc "kể chuyện" kinh điển của thương hiệu Hotel Indigo, từng khách sạn đưa bạn khám phá từng nét đẹp văn hóa khác biệt…