Safari Hồ Tràm- Điểm đến mới cho du lịch phía Nam

Phối cảnh quy hoạch tổng thể khu Safari tại Bình Châu – Xuyên Mộc. (Ảnh: Novaland)

Dự án được dự kiến là một trong 10 phân kỳ của Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram do Tập đoàn Novaland phát triển.

Giai đoạn 1 The Tropicana dự án NovaWorld Ho Tram (Ảnh: Novaland)

NovaWorld Ho Tram sẽ đươc phát triển thành chuỗi dự án trải dọc cung đường ven biển từ Bình Châu đến Lộc An thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên quy mô khoảng 1000ha. Phân kỳ 1 với tên gọi The Tropicana hiện đang triển khai dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 1.700 sản phẩm second home - nhà phố, biệt thự theo phong cách nhiệt đới; kết hợp hài hòa với thế mạnh của thiên nhiên Hồ Tràm nguyên sơ, địa thế rừng và biển liền kề.



Phân kỳ The Tropicana sẽ có tổ hợp tiện ích gồm: Công viên nước Water Park, hai khu trang trại Organic Farm và Kid Farm, nhà hàng bể cá đại dương, yoga & spa, F&B, jungle resort...Đặc biệt là khu chèo thuyền Kayak dài 2km, hồ bơi nước mặn 5000m2. Dọc theo trục chính cung đường biển, chuỗi 118 căn shophouse hiếm hoi sẽ là điểm nhấn và mang lại sự sôi động, sầm uất cho toàn bộ khu dân cư cũng như khu vực.

Khu nhà mẫu NovaWorld Ho Tram đặt ngay tại vị trí phân kỳ The Tropicana đang hoàn thiện và dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 10-2019 để đón tiếp khách tham quan.