Hội thao chào mừng 30 năm hình thành và phát triển Đại Dũng Group

Hội thao chào mừng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của Đại Dũng Group (1995 – 2025)

Nhằm tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của Đại Dũng Group (1995 – 2025) tạo sân chơi, hoạt động gắn kết người lao động, từ ngày 16-2 đến 27-2, Ban giám đốc và Công đoàn Đại Dũng (KCN An Hạ, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã tổ chức Hội thao Đại Dũng 2025.

Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên tại hội thao

Hội thao được tổ chức thi đấu 10 nội dung ở 4 môn gồm bóng đá, kéo co, chạy bộ, cầu lông với gần 900 VĐV tham dự. Hội thao được tổ chức tại 5 địa điểm của 4 quận huyện gồm Tân Bình, Gò Vấp, Bình Chánh và huyện Đức Hòa (Long An).

Với tinh thần, trách nhiệm và sự phấn khởi, các VĐV đã thi đấu hết mình, cống hiến những phá bóng, đường cầu hay những trận kéo co gay cấn, kịch tính, đầy sự thú vị, để lại nhiều cảm xúc đối với VĐV cũng như đông đảo cổ động viên.

Hội thao tạo sân chơi, hoạt động gắn kết người lao động công ty

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công tác truyền thông thường xuyên, liên tục, kịp thời mà hầu như mọi quản lý, người lao động đều biết và tích cực tham gia cổ vũ, chia sẻ, lan tỏa những hình ảnh, video, bài viết tạo ra một không khí hội thao rất sôi động, tràn đầy khí thế.

Đặc biệt môn bóng đá, ban tổ chức đã tường thuật trực tiếp trên Fanpage Đại Dũng, tổng cộng có hơn 80.000 lượt xem. Môn kéo co cũng thu hút sự tham gia cổ vũ của gần 1.000 cổ động viên tại 2 nhà máy An Hạ và Long An. Tổng kinh phí khen thưởng các VĐV là 180 triệu đồng.