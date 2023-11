Á hậu Kim Duyên và Lệ Hằng hội ngộ trên sàn catwalk

NTK Hestia cùng hai nàng vedette, First Face và dàn mỹ nhân đình đám của show diễn

Từ ngày 4 đến 5-11 vừa qua tại White Palace Võ Văn Kiệt đã diễn ra buổi triển lãm cưới nghệ thuật do White Palace và Lá Trường Xuân - Luxury Wedding phối hợp tổ chức mang tên "Wedding Art Gallery - Walking on the Clouds".



Bộ sưu tập Hestia Goddess của Hestia Bridal được cho ra mắt trong buổi triển lãm lần này được lấy cảm hứng từ nữ thần Hy Lạp - Hestia, mang đậm vẻ đẹp thần thoại, đại diện cho hình tượng người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, khéo léo và là người nắm giữ ngọn lửa, nâng niu hạnh phúc gia đình.

Kim Chi - First Face cùng nhà thiết kế Hestia

Nhà thiết kế của Hestia Bridal cùng các nghệ nhân thủ công đã đặt hết tâm huyết và tỉ mỉ trong từng chi tiết trên những chiếc váy cưới trong bộ sưu tập lần này. Tất cả những thước vải tulle kim sa lấp lánh được nhập khẩu kết hợp cùng kỹ thuật may cắt, đính đá và pha lê thủ công với mong muốn khi các nàng dâu khoác lên mình những chiếc váy cưới đều mang vẻ đẹp lộng lẫy, cuốn hút và nổi bật nhất trong ngày trọng đại của mình, như những ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh trên bầu trời đêm.

Hestia Goddess là bộ sưu tập mới đánh dấu sự thành công rực rỡ của Hestia Bridal với sự dẫn dắt của nhà thiết kế Hestia cùng toàn thể nhân viên. Hestia Bridal đã biến những bản vẽ tuyệt vời thành những tuyệt tác váy cưới gửi tới các nàng dâu như một lời chúc phúc rằng: "Mỗi nàng dâu đều là nữ thần trong câu chuyện rực rỡ của đời mình".

Dàn mỹ nhân khoe sắc trong hậu trường của show diễn

Nhà thiết kế Hestia luôn chú trọng, tỉ mỉ trong chất liệu và thiết kế của từng khâu với mong muốn không những giúp các nàng dâu tỏa sáng mà còn phải thật sự thoải mái trong ngày vui của chính mình. Mỗi thiết kế đều được tận tâm chăm chút, khéo léo trong việc xử lí chất liệu và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong thiết kế váy cưới, thả hồn vào từng chi tiết để tạo chất riêng cho từng chiếc váy.

Đặc biệt, chất liệu mỗi chiếc váy tại Hestia Bridal đều được nhập khẩu độc quyền, áp dụng kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo và phom dáng corset siết eo từ 10-12cm, tạo cho nàng một vòng eo con kiến nhưng hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhàng.