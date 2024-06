Make up Đại Hàn: "Đinh Thị Hoa đăng quang Hoa hậu đại sứ du lịch xứng đáng"

Tân Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam sinh năm 2001 có gương mặt ưa nhìn, hình thể đẹp với số đo 3 vòng 80- 60- 92cm. Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương TP HCM.

Là người trang điểm theo sát các thí sinh Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam 2024, Đại Hàn cho biết với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành với hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ thì ngay khi gặp dàn thí sinh anh đã đánh giá cao Đinh Thị Hoa.

Cô sở hữu chiều cao cùng nụ cười nổi bật. Đặc biệt ở Hoa toát ra hào quang của hoa hậu. Mặt mộc cô ấy rất đẹp, nét nào cũng sáng và sang trọng, đặc biệt tân hoa hậu mang vẻ đẹp phúc hậu và thiện cảm.

Cô năng động, lễ phép và chủ động hỏi thăm giúp đỡ tất cả mọi người. Đại Hàn cho rằng mùa giải năm nay rất thành công khi tìm được top 3 công tâm và khiến mọi người đều ưng ý.

Chia sẻ về kỹ thuật make up giúp các người đẹp tỏa sáng, Đại Hàn cho biết: "Thường khi make up để đi ăn, đi event hay đi chụp ảnh ở ngoài thì sẽ làm nhẹ nhàng hơn là khi lên sân khấu. Những cô gái gương mặt có nét sắc sảo sẵn thì make up nhẹ nhàng kỹ thuật để tôn nét đẹp riêng. Make up nhẹ cũng sẽ đòi hỏi sự khéo léo cao hơn make up đậm vì khi trang điểm xong đạt tiêu chuẩn trẻ trung, xinh đẹp nhưng phải nhìn như không make up. Còn với những gương mặt make up dễ già hơn so với mặt mộc thì tùy tay nghề trang điểm để biết cách khắc phục và có những kỹ thuật riêng".

Ngoài việc đồng hành với các cuộc thi, Đại Hàn còn mở lớp đào tạo make up và có 1 tiệm áo cưới riêng. Dù bận rộn nhưng anh vẫn tài trợ đồng hành với nhiều chương trình, giúp các thí sinh tỏa sáng trên sân khấu vì đó làm niềm đam mê và là công việc từ khi anh bén duyên nghề trang điểm.

Trải qua hàng chục cuộc thi, Đại Hàn khá mát tay khi make up cho ai, người đó thường đạt hoa hậu, á hậu. Anh cho biết đó là linh cảm làm nghề và chắc do "tổ độ".

Hiện tại, anh cũng được mời làm giám khảo 1 số cuộc thi sinh viên để chọn ra những gương mặt xứng đáng cho vị trí cao nhất. Trước đó Đại Hàn từng chấm thi Đại sứ sinh viên UTH - Đại học Giao thông Vận tải và chọn Hoàng Đức Anh - Nguyễn Thị Phương Thảo là hai thí sinh chiến thắng bảng nam nữ.