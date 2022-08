Mùa nước nổi tới rồi, thưởng thức cá linh thôi!

Những món ngon từ cá linh





1. Cá linh kho tiêu

Cá làm sạch ướp với nước màu, chút muối, tiêu, đường, hành tím khoảng 15 phút; kho với lửa liu riu trong chiếc nồi đất giữ nhiệt cho hương vị đậm đà. Món này dễ làm, thực hiện nhanh mà cực kỳ hao cơm.

Cá linh kho tiêu

Cá linh sơ chế bỏ ruột rửa sạch, để ráo. Ướp cá linh với tiêu, đường, bột ngọt, mắm, tỏi bằm, dầu ăn. Đặt cá vừa ướp vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị. Róc vỏ mía, chặt thành khúc nhỏ khoảng 1×5 cm. Xếp mía dưới đáy nồi, cho cá linh lên trên. Đặt nồi cá lên bếp lửa. Khi cá sôi, đổ nước dừa tươi vào. Khi cá sôi lần nữa, vặn lửa nhỏ. Kho khoảng 30 phút rồi tắt bếp. Cá linh kho mía ăn kèm bông điên điển và bông súng là đúng điệu nhất.

Cá linh kho mía

Cá linh làm sạch. Ướp cá với hành khô, một muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, một ít tiêu trong vòng 15 phút cho cá thấm gia vị. Sắp cá vào nồi kho, cho dầu ăn vào, bật lửa lớn chờ nồi cá sôi lên, cho thêm một ít nước, vặn nhỏ lửa. Kho cá trong khoảng 15 phút, thấy cạn nước cắt lá gừng tươi đã rửa sạch vào nồi. Đậy nắp chờ cá sôi thêm 2 phút thì tắt bếp.



Cá linh kho gừng

Canh chua cá linh là món ăn vô cùng nổi tiếng khi nhắc đến ẩm thực miền Tây mùa nước nổi. Đặc biệt nhất là cá linh tươi nấu với các loại rau đồng miền Tây là ngon lành khó cưỡng. Một số loại rau đồng bạn cần chuẩn bị cho nồi canh chua cá linh ngon trọn vị như: bông điên điển, bông súng, lục bình non, rau nhút, rau muống đồng…

Cách nấu cũng tương tự cách nấu canh chua bình thường nhưng nêm nếm đậm đà một chút: chua đậm, ngọt thanh hòa quyện với hương thơm rau đồng cỏ nội miệt vườn. Nhớ chuẩn bị thêm chén nước mắm ớt cay hay muối ớt ăn kèm.

Canh chua cá linh

5. Mắm cá linh kho

Mùa nước nổi miền Tây ngoài cá linh còn có hẹ nước , bông súng … là những loài rau đồng gắn liền với món mắm kho. Mà mắm kho ngon mùa nước nổi thì phải dùng mắm cá linh mới đúng điệu. Mắm kho bạn có thể kho với thịt ba rọi, cá đồng, cà tím, đậu bắp cho ngọt nước và tăng thêm sự hấp dẫn, đậm đà của nồi mắm kho.

Mắm cá linh kho

Làm sạch cá linh, xóc khô. Ướp cá với tỏi bằm, tiêu, bột ngọt, để khoảng 30 phút cho cá thấm gia vị. Phi thơm tỏi, cho tóp mỡ, lá me non xào chín. Cho nước dừa, nước dầm me vào. Nêm nếm vừa ăn. Bỏ cọng của bông điên điển, rửa sạch, để ráo. Khi ăn, dọn nước lẩu, bông điên điển, cá linh, bún

Lẩu cá linh bông điên điển

Cá linh non ngắt bụng, kéo bộ ruột ra rồi chà cá trong rổ và rửa sạch vảy. Kế đến là ướp cá với các loại gia vị như muối, ớt băm, ít nước mắm, hành lá, tiêu và đường. Còn phần nước giấm là giấm chua nhà tự làm, pha với nước, đường, tiêu, muối cho vị chua ngọt vừa miệng. Ngoài ra, nước mắm nhĩ, ớt hiểm tươi và các loại rau ăn kèm như bông điên điển, rau muống, chuối ghém cũng không thể thiếu khi thưởng thức món cá linh nhúng giấm. Để thêm phần hấp dẫn, có thể cho vào nước giấm một ít tỏi băm đã phi vàng và tỏi sống băm.

Cá linh non nhúng giấm

Cá linh cho vào nồi nước giấm đang sôi, sau đó cho thêm rau. Cá vừa chín thì ăn kèm cơm trắng. Vị ngọt thơm của cá, bông điên điển cùng vị chua thanh của giấm hòa cùng vị cay nồng của nước mắm ớt làm tê đầu lưỡi. Ăn đến đâu thả cá và rau thưởng thức đến đó.