NTK Quỳnh Paris áp dụng nền tảng quản trị bằng công nghệ vào thời trang

Là đại diện duy nhất của show thời trang vang danh thế giới, Paris Fashion Week 2025 trong chương trình SUPERTAILENT OF THE WORLD, nhà thiết kế Quỳnh Paris cho biết: Bản thân rất hãnh diện, tự hào những cũng rất áp lực để thực hiện vai trò của mình một cách tốt nhất, lựa chọn những gương mặt thời trang xứng đáng cho Paris Fashion Week 2025.



Theo đó, công việc của NTK quốc tế Quỳnh Paris là lựa chọn những sinh viên ngành thời trang có tài năng, khát vọng mang sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo của mình hiện đang còn học tại các trường Đại học tại Việt Nam.

Lựa chọn những nhà thiết kế trẻ, tài hoa và khao khát vươn tầm quốc tế, và cả những nhà mốt khởi nghiệp muốn tham gia sân chơi quốc tế để khẳng định thương hiệu…

Mang hình ảnh, con người và tài năng Việt Nam đại diện cho ngành thiết kế tại đấu trường quốc tế là trọng trách vai trò quan trọng mang tính vĩ mô của Quỳnh Paris.

Không những thế, để tạo dấu ấn, khẳng định sức sáng tạo trên sàn diễn, việc các người mẫu Việt có cơ hội xuất hiện trên sàn catwalk quốc tế, kinh đô thời trang thế giới là điều bất cứ người mẫu nào cũng ao ước được một lần xuất hiện.

Và NTK Quỳnh Paris là đại sứ nhận vai trò tuyển chọn, gửi gắm ứng viên là những người mẫu chuyên nghiệp, có tố chất, giỏi ngoại ngữ và phong cách ứng biết sàn diễn linh hoạt để có mặt tại Paris Fashion Week 2025 là những công việc quan trong trong những ngày đầu 2024 này.

Không kém phần quan trọng và mang tính quyết định cho định hướng ngành thời trang Việt vươn tầm quốc tế, thời gian này với vai trò giám đốc sáng tạo chuỗi FAIFO, Quỳnh Paris cũng dành rất nhiều thời gian đối ngoại, thực hiện chiến lược toàn cầu cho quá trình sáng lập từ: Faifo (Hội An) là một thương cảng xứ Đàng Trong nổi tiếng bậc nhất xuất hiện đã gần 400 năm…

Rất nhiều thương nhân và thợ thủ công lành nghề từ Japan, China, Macao, Malaysia, India đến tạo dựng sự nghiệp. Họ đã ở lại và tụ họp thành một đô thị cổ xưa với việc chính là giao thương hàng hoá, thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là nghề may đo quần áo…

Tay nghề điêu luyên trong may đo đã được truyền lại cho con cháu và những người Hội An lại tiếp tục truyền thống đó với nhiều kỹ thuật (may đo) cải tiến nâng cấp ngày một đẹp hơn… NTK tài hoa Quỳnh Paris sẽ tiếp nối câu chuyện nghề nghiệp gần 30 năm từ những chuỗi thương hiệu nổi tiếng Foci.

Có thể nói, sức mạnh của công nghệ trong việc ứng dụng vào ngành thời trang là xu hướng mà hơn 20 năm trước, NTK Quỳnh Paris đã nhìn thấy và quyết định đi theo xu hướng thời đại với tầm nhìn từ xa.

Có thể nói, nền tảng quản trị bằng công nghệ là những gì Quỳnh Paris đã đưa vào trong lĩnh vực thời trang của riêng mình. Nữ thiết kế chia sẻ: "Nếu không có công nghệ thì Faifo chỉ là 1 nhà may đón 10 khách 1 ngày nhưng khi áp dụng công nghệ thì Faifo sẽ có thể sản xuất và bán ra 1.000 bộ một ngày. Từ đó tôi rút ra khái niệm rằng, cách quản trị chuỗi ứng dụng là phương pháp Áp dụng công nghệ vào hệ thống nên có thể quản trị tốt chuỗi cung ứng, có cơ hội cùng lúc sản xuất và phân phối số lượng đơn hàng lớn".

Với trọng trách giám đốc sáng tạo chuỗi FAIFO, nữ thiết kế là người tiên phong của thời đại thời trang mà mình đã thấy và song hành hơn 20 năm trước khi còn là sinh viên Học viện thời trang tại Paris.

Quay trở lại câu chuyện đó là lý do vì sao bà Muriel Piaser, giám đốc nghành thời trang Hype và Avant- Garde và phát triển tại Pret A Porter Paris phát biểu rằng: Vài thương hiệu điển hình và như thương hiệu như Quỳnh Paris được chọn lọc trong "Triển lãm Atmosphere tại Paris" là vũ trụ tập hợp những cái tên tiên tiến nhất được phát hiện trên khắp hành tinh.

Nhà thiết kế có sự kết hợp giữa những tài liệu tham khảo và tài năng trẻ phản ánh tinh thần thời đại và mang đến cái nhìn tổng quan đặc biệt về các xu hướng.

Những mẫu thiết kế tốt nghiệp của Quỳnh Paris được đánh giá với số điểm tuyệt đối và hàng đầu trong thanh điểm hạng ưu của nhà trường dành cho sinh viên quốc tế.

Bộ sưu tập tốt nghiệp của Quỳnh Paris đã được in ấn biểu tượng các poster vinh danh cho chương trình Fashion và hội thảo về "Ngành thời trang ứng dụng và sang trọng".

Báo chí Pháp từng phỏng vấn NTK Quỳnh Paris trong việc tiên phong trong công nghệ thời trang.





Điều này chứng minh tại thời điểm năm 2009, khi Mod' Art International lựa chọn rất khắt khe những tên tuổi thời trang hàng đầu thế giới góp mặt đêm trình diễn quốc tế về những bộ sưu tập sử dụng chất liệu tự nhiên, tái chế mang thông điệp thời đại thì Quỳnh Paris là cái tên được lựa chọn.