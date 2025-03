Ra mắt mạng xã hội Giáo dục Go Edu

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch mạng xã hội Giáo dục Go Edu, nhà sáng lập dự án giáo dục tài chính cộng đồng.

Sự kiện diễn ra ngày 28-2, được tổ chức bởi mạng xã hội Giáo dục Go Edu, Viện Quản trị & Tài chính (IFA) và Công ty cổ phần Edumoney. Bên cạnh đó, sự kiện giới thiệu Dự án giáo dục tài chính cộng đồng, với mục tiêu nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng quản lý tài chính cho cộng đồng.

Mạng xã hội Giáo dục Go Edu (Goedu.vn) là mạng xã hội giáo dục với nền tảng trực tuyến trong việc xây dựng một không gian chia sẻ kiến thức, học tập mở và sáng tạo, kết nối mạnh mẽ giữa học viên, giảng viên, chuyên gia, các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng. Mục tiêu của Go Edu là tạo ra một môi trường học tập không giới hạn, nơi các cá nhân và tổ chức có thể giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

Trong khi đó, Dự án giáo dục tài chính cộng đồng nhằm trang bị cho cộng đồng các kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

Các khóa học trong dự án sẽ bao gồm những nội dung cơ bản như lập kế hoạch tài chính cá nhân, đầu tư, tiết kiệm và quản lý nợ, giúp người tham gia nâng cao hiểu biết và đưa ra các quyết định tài chính thông minh.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch mạng xã hội Giáo dục Go Edu, nhà sáng lập dự án giáo dục tài chính cộng đồng, cho biết mạng xã hội Giáo dục Goedu mang đến một nền tảng học tập trực tuyến kết nối người học và giảng viên từ khắp nơi. Goedu không chỉ cung cấp các khóa học chất lượng mà còn tạo ra một cộng đồng học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

"Cùng với Viện Quản trị & Tài chính (IFA) và Trung tâm Ngoại ngữ Embassy Language, chúng tôi mong muốn triển khai Dự án giáo dục tài chính cộng đồng, giúp nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho mọi người" - ông Khởi nói.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược triển khai Dự án giáo dục tài chính cộng đồng.

Tại chương trình, Viện Quản trị & Tài chính (IFA), mạng xã hội Giáo dục Goedu và Công ty cổ phần Embassy English đã tiến hành ký kết hợp tác triển khai Dự án giáo dục tài chính cộng đồng, với mục tiêu phối hợp tối ưu hóa việc triển khai dự án nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tài chính cho cộng đồng.