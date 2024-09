SonKim Land tự hào đồng hành cùng giải Golf Thủ Đức Open lần 3 năm 2024

Tiếp nối thành công của năm trước cũng như sự thành lập của Hội Golf Thành phố Thủ Đức, vào ngày 7-9, Giải Golf Thủ Đức Open lần 3 đã kết thúc tốt đẹp tại sân Golf Thủ Đức với sự tham dự của gần 300 golfer chuyên nghiệp và bán chuyện, là đại diện lãnh sự quán các nước, các ban ngành và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài TP. Thủ Đức.





Sau giải đấu, người tham dự còn được chiêu đãi một đêm dạ tiệc gala đầy sắc màu và đáng nhớ khi vinh danh những golf thủ xuất sắc nhất: golfer Bùi Thị Diễm Ân Gross 89 nhận về giải Best Gross nữ với những đánh thần sầu, và golfer Phạm Quốc Phương Gross 69 nhận về giải Best Gross nam với phong độ xuất sắc, và hơn 20 giải thưởng khác cho nhiều hạng mục tại giải.





Với tinh thần góp phần tạo nên một mùa giải thú vị cho các golfer kì cựu cũng như đầy ý nghĩa với hoạt động quyên góp thiện nguyện, SonKim Land tự hào là Nhà tài trợ Đặc Biệt cho sự kiện này.

Trong vai trò này, SonKim Land đã tham gia quyên góp 5 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo". toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được dùng để thực hiện các hoạt động từ thiện – xã hội nhằm mục đích hỗ trợ và động viên những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ Đức.

Bên cạnh đó, SonKim Land còn tài trợ giải thưởng Hole In One là một căn hộ 3 phòng ngủ với view hồ và sân golf tại dự án The 9 Stellars - Khu đô thị TOD đầu tiên tại TPHCM liền kề trạm Metro bến xe Miền Đông.

Qua việc tài trợ này, ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Golf Thủ Đức cùng với SonKim Land không chỉ góp phần tạo nên sự kiện để các doanh nghiệp cùng nhau giao thiệp và kết nối, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của một nhà phát triển bất động sản với tinh thần kiến tạo để nâng cao giá trị cuộc sống, đề cao trách nhiệm xã hội và mong muốn đồng hành cùng chính quyền để tạo dựng một Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cũng với tinh thần ấy, SonKim Land đã giới thiệu đến các golfer The OpusK Residence – tuyệt tác cuối cùng của tổ hợp The Metropole Thủ Thiêm, cũng như dự án The 9 Stellars. Hứa hẹn sẽ trở thành một dự án bất động sản với quy mô hàng đầu tại Thành phố Thủ Đức, The 9 Stellars được định hướng sẽ phát triển trở thành Khu Đô Thị TOD Kiểu Mẫu Đầu tiên tại TP.HCM chỉ cách Quận 1 20 phút di chuyển với vị trí liền kề Trạm Metro và Bến Xe Miền Đông.

Hai dự án trên được kỳ vọng sẽ là những mảnh ghép giúp hoàn thiện, định hình nên một trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm cũng như Thành phố Thủ Đức.